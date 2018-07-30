В минувшие выходные 2 маломерных судна помещены на штрафстоянку, 27 судоводителей привлечены к административной ответственности

28-29 июля сотрудниками

государственной инспекции по маломерным судам в ходе рейдов и патрулирований было выявлено 27 нарушений на водных объектах. В отношении судоводителей, допустивших их, были составлены протоколы. В числе нарушителей в подавляющем большинстве случаев — рыбаки,

допускающие нарушение правил плавания, остановку маломерного судна на судовом ходу и в иных запрещенных местах, что создает угрозу

возникновения происшествий. А также судоводители, игнорирующие правила

обеспечения безопасности пассажиров, что выражается в отсутствии на них спасательных жилетов.

В двух случаях маломерные суда были

помещены на штрафстоянки за передачу управления лицу, не имеющему права

управления, и отсутствие у судоводителя при себе документов,

необходимых для допуска к управлению маломерным судном.

Инспекторы напоминают, что судоводитель, не имеющий при себе удостоверения на право управления

маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии,

заверенной в установленном порядке, а также документов, подтверждающих

право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца, будет привлечен к ответственности в виде

предупреждения или наложения административного штрафа. За совершение

данного правонарушения в соответствии со статьей 27.13 Кодекса РФ об административном правонарушении применяется задержание транспортного

средства и помещение его на специализированную стоянку.

«Сотрудники государственной

инспекции по маломерным судам имеют право задержать судно и в случае,

если судоводитель находится в состоянии алкогольного или токсического

опьянения или уклоняется от прохождения медицинского

освидетельствования. Забрать свои плавсредства граждане смогут только

после выплаты штрафа, размер которого может доходить до нескольких тысяч

в зависимости от тяжести правонарушения. Помимо наложения

административного штрафа, судоводитель может быть лишен прав управления

на срок до 2 лет».