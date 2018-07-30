В минувшие выходные 2 маломерных судна помещены на штрафстоянку, 27 судоводителей привлечены к административной ответственности 

28-29 июля сотрудниками
государственной инспекции по маломерным судам в ходе рейдов и патрулирований было выявлено 27 нарушений на водных объектах. В отношении судоводителей, допустивших их, были составлены протоколы. В числе нарушителей в подавляющем большинстве случаев — рыбаки,
допускающие нарушение правил плавания, остановку маломерного судна на судовом ходу и в иных запрещенных местах, что создает угрозу
возникновения происшествий. А также судоводители, игнорирующие правила
обеспечения безопасности пассажиров, что выражается в отсутствии на них спасательных жилетов.
В двух случаях маломерные суда были
помещены на штрафстоянки за передачу управления лицу, не имеющему права
управления, и отсутствие у судоводителя при себе документов,
необходимых для допуска к управлению маломерным судном.
Инспекторы напоминают, что судоводитель, не имеющий при себе удостоверения на право управления
маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии,
заверенной в установленном порядке, а также документов, подтверждающих
право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца, будет привлечен к ответственности в виде
предупреждения или наложения административного штрафа. За совершение
данного правонарушения в соответствии со статьей 27.13 Кодекса РФ об административном правонарушении применяется задержание транспортного
средства и помещение его на специализированную стоянку.
Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам:
«Сотрудники государственной
инспекции по маломерным судам имеют право задержать судно и в случае,
если судоводитель находится в состоянии алкогольного или токсического
опьянения или уклоняется от прохождения медицинского
освидетельствования. Забрать свои плавсредства граждане смогут только
после выплаты штрафа, размер которого может доходить до нескольких тысяч
в зависимости от тяжести правонарушения. Помимо наложения
административного штрафа, судоводитель может быть лишен прав управления
на срок до 2 лет».