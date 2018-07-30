На Алтае проверят жалобу о нарушениях при сборе подписей кандидатом в губернаторы

"25 июля к нам поступило обращение [от Рау], 26 июля оно было рассмотрено на заседании комиссии. Он обращался по нескольким моментам: он считает, что была договоренность выдавать и ставить какие-то подписи только в поддержку определенных кандидатов, а ему персонально отказывать. К сожалению, никаких доказательство им представлено не было. Поскольку такое обращение от Рау поступило, мы должны провести всестороннюю проверку, и мы отправили письмо в прокуратуру", — сказала собеседница агентства.

Рау уточнил ТАСС, что из 534 необходимых подписей в его поддержку ему удалось получить 368.