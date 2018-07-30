На Алтае проверят жалобу о нарушениях при сборе подписей кандидатом в губернаторы 

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Избирком Алтайского края направил обращение в прокуратуру кандидата от регионального отделения партии «Яблоко» Виктора Рау, который сообщил о нарушениях при сборе подписей для участия в досрочных выборах главы региона. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в крайизбиркоме.
"25 июля к нам поступило обращение [от Рау], 26 июля оно было рассмотрено на заседании комиссии. Он обращался по нескольким моментам: он считает, что была договоренность выдавать и ставить какие-то подписи только в поддержку определенных кандидатов, а ему персонально отказывать. К сожалению, никаких доказательство им представлено не было. Поскольку такое обращение от Рау поступило, мы должны провести всестороннюю проверку, и мы отправили письмо в прокуратуру", — сказала собеседница агентства.
Рау уточнил ТАСС, что из 534 необходимых подписей в его поддержку ему удалось получить 368.
Прием документов для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Алтайского края завершился 28 июля. Их предоставили четверо из шести заявившихся кандидатов — врио губернатора края Виктор Томенко, выдвинутый "Единой Россией", Людмила Суслова от "Справедливой России", депутат краевого Заксобрания Владимир Семенов от ЛДПР, председатель регионального отделения Партии роста Андрей Крылов. Все подписи кандидатов будут проверены в крайизбиркоме в срок до десяти дней, затем будет вынесено решение о регистрации или отказе в регистрации. Рау и редактор интернет-издания города Рубцовска Сергей Сущевский от Партии малого бизнеса России не предоставили необходимые документы.
Выборы губернатора Алтайского края пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора — председателя правительства Красноярского края.