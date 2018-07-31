Российское нападение на Черногорию может стать концом НАТО

В последние годы России неоднократно удавалось перехитрить Запад. Свои более слабые возможности она использует очень умно и эффективно. Москва отточила навыки ведения информационной и гибридной войны, полагаясь на такие методы, как дипломатия давления, фейковые новости и вмешательство в зарубежные выборы. В процессе этого она захватила часть Грузии Украины , а также выиграла у США и Британии несколько очков в геополитической борьбе.

Россия не настолько сильна и влиятельна, как в советскую эпоху, но благодаря стратегическому мышлению Владимира Путина она сегодня регулярно выступает не в своей весовой категории, успешно тягаясь с более сильными соперниками в геополитических делах. Россия намного эффективнее Китая наносит удары по Западу, когда у нее появляется такая возможность, и при этом постоянно ищет и часто находит пути и средства для его ослабления.

Самый опасный контрольный выстрел она может сделать на Балканах, где Москва уже давно соперничает с Западом. Никто не знает, о чем договорились Путин и американский президент Дональд Трамп во время двухчасовой беседы с глазу на глаз в Хельсинки . Трамп мог передать российскому лидеру список важных кампаний по выборам в конгресс, попросив его о вмешательстве. Но скорее всего, они говорили о НАТО Крыме и Украине, и вполне вероятно, что Путин добился от Трампа того, чего хотел.

На самом деле возникает такое впечатление, что Трамп подыгрывает российским уловкам, нацеленным против нового члена НАТО и могущим расшатать весь альянс. « Черногория — крошечная страна с очень сильным народом», — заявил ведущему « Фокс Ньюс » и большому почитателю Трампа Такеру Карлсону (Tucker Carlson) американский президент через день после встречи с Путиным в Хельсинки. «У них очень агрессивные люди. И они могут пойти на агрессию, и тогда начнется третья мировая война», — добавил он. Вооруженное вторжение России в Черногорию с применением гибридных и классических методов ведения войны даст Трампу возможность сдержать свое слово, данное на этой передаче, и заявить союзникам по НАТО, что Вашингтон не станет выполнять условия статьи 5 Североатлантического договора и не придет на помощь Черногории вместе с союзниками.

Если США не станут участвовать в операции сил быстрого реагирования НАТО, другие страны Европы тоже могут сделать шаг назад, и не будут отвечать на внезапное нападение России. Москва вряд ли будет осуществлять нападение с применением своих сухопутных войск, поскольку им потребуется пересечь множество стран, ориентированных на Запад. Скорее всего, нападение будет осуществляться с воздуха и с моря.

При таком развитии событий по НАТО будет нанесен смертельный удар, который приведет к непоправимому расколу альянса. Россия уже пыталась осуществить переворот в Черногории, чтобы помешать этой стране вступить в Североатлантический альянс. А недавние события в Македонии привели к тому, что там начали активно действовать агенты российской разведки из ФСБ , являющейся главной преемницей КГБ. Эти люди попытались разжечь беспорядки в Македонии, а также в Греции , откуда только что были выдворены два российских дипломата, провоцировавших сопротивление сделке между Грецией и Македонией об изменении названия последней с целью прекращения многолетнего спора.

Россия ни в коем случае не будет нападать на американские и западные войска напрямую. Это подтверждается ее реакцией на гибель нескольких сотен российских наемников, уничтоженных американскими военными в Сирии . Но она и не нуждается в таком нападении. Россия может смертельно ранить Североатлантический альянс, не задействуя свои войска в прямом конфликте. На Балканах не только заметно активизировались агенты ФСБ и ГРУ , как называют российскую военную разведку. Россия также перебросила на свою западную границу основную часть наиболее эффективных частей и соединений.

Черногория является самым новым, и во многом самым слабым членом НАТО. Независимость от Сербии эта страна получила лишь в 2006 году. У нее крошечное население, составляющее около 630 тысяч человек, а численность ее вооруженных сил не превышает двух тысяч. Это маленькая и мирная страна. Это единственная бывшая югославская республика, где не было жестокой войны после распада Югославии.

Но еще до обретения независимости и задолго до вступления в НАТО Черногория направляла (и продолжает направлять) свои войска в Афганистан . В расчете на душу населения она вносит немалый вклад в действия межнациональных сил в этой стране. По просьбе Вашингтона Черногория в 2017 году увеличила численность своего контингента в Афганистане. Но Россия последние 10 лет оказывает на Подгорицу мощное давление.

В 2017 году, когда черногорский парламент проголосовал за вступление в НАТО, российское Министерство иностранных дел выступило с заявлением о том, что это государство «проигнорировало голос разума и совести», и что Россия оставляет за собой «право предпринять шаги по защите наших интересов и национальной безопасности». Москва немедленно запретила импорт вина из Черногории и дала соответствующие рекомендации едущим туда россиянам. А путинский пресс-секретарь пригрозил ей дальнейшими «ответными действиями».

Черногория считает Россию виновной в попытке осуществления переворота с целью свержения действующего президента Мило Джукановича (когда тот был премьер-министром) в день выборов в октябре 2016 года. Она обвинила 14 человек (это русские и сербские националисты, включая двоих сотрудников ГРУ) в подготовке нападений на государственные учреждения и в планировании убийства Джукановича. Более того, именно нынешнего премьер-министра Черногории Душко Марковича Трамп грубо оттолкнул во время своего первого визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Если оглянуться назад, то станет ясно, что напористые действия России в балканском регионе объясняются последствиями косовской войны в 1999 году, когда сербский президент Слободан Милошевич капитулировал перед НАТО, и началась неожиданная гонка между российскими и натовскими войсками за занятие аэродрома на окраине Приштины в Косове. Русские пришли туда первыми, и прямого столкновения удалось избежать с большим трудом — после вмешательства высокопоставленных представителей из Британии и США.

Россия с большим недовольством относится к расширению НАТО, и следующий переломный момент наступил в 2008 году, когда она вторглась в Грузию, стремившуюся к членству в альянсе. Высокопоставленные американские представители, включая бывшего советника по национальной безопасности Стивена Хадли (inflection point), открыто признали, что США допустили ошибку, не отреагировав конкретно на это вторжение. Россия по сей день оккупирует часть территории Грузии.

Это была точка поворота, когда Кремль пришел к выводу, что он может бросать вызов западным интересам с минимальным ущербом для себя. Для этого ему достаточно не сталкиваться с Западом напрямую. Российская аннексия Крыма и оккупация восточной Украины стала ответом на украинскую революцию 2014 года и на приглашение ЕС Украине о вступлении в свои ряды. С тех пор Россия осуществила сотни опасных провокаций против сил НАТО в воздухе и на море.

Кроме того, Москва, по всей видимости, успешно вмешивалась в голосование по выходу Британии из ЕС, а также в американские выборы. А еще она отравила на британской территории бывшего российского шпиона. Поскольку Москва уже нанесла определенный ущерб Западу такими действиями, вполне возможно, что теперь она делает неверные выводы о степени терпимости натовских союзников и переоценивает свои возможности.

Почему же саммит в Хельсинки можно назвать полномасштабным кризисом в деле национальной безопасности? Причина в том, что русские заявили о своих практических действиях по реализации тех соглашений, которые были достигнуты на встрече Трамп-Путин, а высшее американское руководство и военное командование остается в полном неведении. Намеки русских указывают на то, что на саммите обсуждался вопрос о референдуме на востоке Украины, визит Путина в Вашингтон, а также переселение сирийских беженцев.

Но главный вопрос заключается в следующем. Действует ли Трамп, исходя из своих капризов и желания навредить интересам национальной безопасности США, или его на самом деле дергает за нитки Москва? Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп неоднократно заявлял о том, что НАТО использует американский народ в своих интересах, конкретно упомянув при этом прибалтийские страны. Тем самым, Трамп усилил сомнения в том, что Америка и он сам как президент будут соблюдать положения статьи 5. А теперь он показывает пальцем на Черногорию.

Как минимум, такие высказывания Трампа о Черногории ослабляют альянс и дают России дополнительные рычаги для дестабилизации нового члена НАТО, а также усиливают риск возобновления конфликта на Балканах. А в худшем случае, эти слова американского президента отражают взгляды самого Путина. В этом случае возникают серьезные опасения по поводу того, что два президента за закрытыми дверями достигли некоего взаимопонимания по Черногории. И если НАТО не готова в полной мере противостоять такой угрозе военными средствами, то ближайшим последствием российского нападения на Черногорию может стать распад самого сильного военного альянса в мировой истории.