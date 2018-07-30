В Подмосковье сожгли более 100 растений дикорастущей конопли 

Коноплю полицейские встречают не только на грядках недобропорядочных граждан, но и на открытой, бесхозной местности, как сообщается на информационном портале «Кашира.ру».
Представители правопорядка не могут гарантировать, что наркотическое растение не будет использовано в преступных целях, так что все найденное обычно оперативно уничтожается.
Подобная судьба не обошла стороной и обнаруженные в подмосковном Кашире дикорастущие посадки конопли.
Был создан специальный антинаркотический рейд при участии сотрудников полиции и представителей Общественной палаты городского округа Кашира.
Результатом мероприятия стало уничтожение более 100 дикорастущих растений.
Как сообщили участники рейда, подобные мероприятия проводятся на регулярной основе — люди нередко обнаруживают дикорастущие растения с наркотическими свойствами и сообщают об этом полиции. Обычно это конопля или мак.