В Подмосковье сожгли более 100 растений дикорастущей конопли

Коноплю полицейские встречают не только на грядках недобропорядочных граждан, но и на открытой, бесхозной местности, как сообщается на информационном портале «Кашира.ру».

Представители правопорядка не могут гарантировать, что наркотическое растение не будет использовано в преступных целях, так что все найденное обычно оперативно уничтожается.

Подобная судьба не обошла стороной и обнаруженные в подмосковном Кашире дикорастущие посадки конопли.

Был создан специальный антинаркотический рейд при участии сотрудников полиции и представителей Общественной палаты городского округа Кашира.

Результатом мероприятия стало уничтожение более 100 дикорастущих растений.

Как сообщили участники рейда, подобные мероприятия проводятся на регулярной основе — люди нередко обнаруживают дикорастущие растения с наркотическими свойствами и сообщают об этом полиции. Обычно это конопля или мак.