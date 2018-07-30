Спасатели предупреждают: сплав по полноводным рекам опасен для жизни!

В Иркутской области ежегодно регистрируются происшествия с туристами, сплавляющимися по рекам Снежная, Китой, Ока, Иркут. Причина

— пренебрежение правилами безопасности при их прохождении:

недостаточная квалификация участников сплава, отсутствие касок,

спасательных жилетов, алкогольное опьянение и т.д. Подъем уровня воды

после обильных осадков может значительно осложнить прохождение маршрута,

что не всегда учитывается. В частности, популярные у водных туристов

реки, относящиеся ко II и III категории сложности, в результате подъема

воды могут перейти в IV категорию. В этом случае сплав становится крайне

опасным для любителей, поскольку таких условиях требуются уверенные

навыки управления судном.

— Сплав по реке — один из наиболее

популярных видов активного отдыха на природе, но при этом сопряжен с немалыми рисками, — отметил начальник поисково-спасательного отряда ОГКУ

"Пожарно-спасательная служба Иркутской области" Андрей Кармаданов. —

Поэтому перед началом сплава все участники должны быть проинформированы

инструктором о возможных препятствиях в пути, а также о том, как вести

себя в случае каких-либо непредвиденных ситуаций. Каждый участник сплава

должен уметь плавать, точно и без промедления выполнять любые команды

инструктора. В обязательном порядке перед началом сплава нужно убедиться

в исправности амуниции: каски, весел и спасательного жилета. Их запрещается снимать до самого окончания тура, даже если особо опасные

участки будут преодолеваться по суше. Нужно понимать, что при происшествии на воде сами туристы должны уметь оказать экстренную помощь

пострадавшим и вызвать спасателей.

Спасатели еще раз подчеркивают:

– умение плавать для участников сплава обязательно;

— каждый участник сплава должен находиться в застёгнутом спасательном жилете и каске;

— сплав группы должен

осуществляться на сплавных средствах, специально рассчитанных для водных

походов данной категории сложности;

— сплавные средства должны быть полностью укомплектованы необходимым страховочным снаряжением и оборудованием;

— расстояние между экипажами не должно превышать 30-100 метров;

— во избежание возникновения чрезвычайной

ситуации необходимо строго следовать указаниям инструктора или сопровождающего, руководствуясь правилами обеспечения мер безопасности;

— запрещается самовольно покидать судно;

— запрещается участвовать в мероприятиях в нетрезвом состоянии;

— запрещается самовольно покидать назначенные инструктором места;

— на опасных участках при необходимости нужно высаживать людей и проходить данный участок пешком, возможно с обносом;

— в большую воду обязательно нужна разведка сложных участков маршрута;

— при ухудшении гидрологической обстановки сплав должен быть отменен или прерван.

Если вы попали в воду или судно перевернулось:

— любыми способами постараться удержаться

на судне. Необходимо использовать страховочные стремена по указанию

инструктора. Внимание! Запрещается привязывать себя верёвками,

застёжками, обматывать верёвки вокруг тела, вокруг ног, рук и т.д. ;

— не паниковать и не терять вёсел;

— при попадании в холодную воду

необходимо сосредоточиться, не поддаваясь панике, оценить ситуацию,

осмотревшись, плыть к перевёрнутому судну или к ближайшему страховочному

судну, если близко берег — плыть к берегу.

Кроме этого, перед началом

экспедиции необходимо подать заявку в аварийно-спасательные формирования

с указанием маршрута и предполагаемыми местами стоянок, а также

оговорить контрольные сроки пребывания на маршруте. Помните, на маршруты, относящиеся к IV-VI категориям сложности, допускаются лишь спортсмены-водники со специальной физической подготовкой!

Напоминаем, что на территории Иркутской

области постановкой на учет туристских групп и отдельных туристов,

контролем за прохождением маршрута с отслеживанием контрольных сроков и времени возвращения групп, а также ведением необходимой документации в интересах организации безопасности туристов осуществляют

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (почтовый адрес: 664050,

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295; контактные телефоны: 8 (3952)

35-32-73; e-mail: ass_irk@irk.ru) и Байкальский поисково-спасательный

отряд МЧС России (почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский

р-н, пос. Никола, пер. Радужный, д. 2 «А»; контактный телефон: 8 (3952)

78-37-00, e-mail: nikola@bpso.ru).