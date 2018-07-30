В Нагатинском затоне открыли пешеходную набережную

Пешеходную набережную открыли в Нагатинском затоне на территории бывшего Московского судостроительного завода, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Протяженность набережной — 700 метров. Она находится около жилого комплекса «Ривер Парк» и открыта для всех горожан.

Набережная выполнена в морском стиле. На ней есть рыбацкие мостики, амфитеатр с осьминогами и места для поцелуев. В ближайшее время появятся пункты проката лодок и катамаранов, установят маяк.

Для любителей активного отдыха сделали спортивную площадку Punto fit с видеоуроками для тренировок. Владелец смартфона с помощью QR-кодов может скачать инструкции по выполнению упражнений.

До конца 2023 года в Москве реконструируют около 120 километров набережной. На них планируется создать 40 общественных зон.