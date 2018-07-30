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На автовокзале в Зубцове был захламлён запасный выход, а зал ожидания отделан горючими материалами
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На автовокзале в Зубцове был захламлён запасный выход, а зал ожидания отделан горючими материалами 

tvernews.ru 1 час назад
Прокуратура Зубцовского района проверила соблюдение требований пожарной безопасности на автостанции, эксплуатируемой
МУ АТП «Зубцовавтотранс». В ходе проверки выявлены нарушения требований ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Так, в ряде помещений электропроводка имеет видимые повреждения; светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными заводом-изготовителем; в тамбуре эвакуационного выхода установлена труба, препятствующая свободной эвакуации людей; план эвакуации не соответствует установленным требованиям; в зале ожидания отделка стен выполнена из горючих материалов (дерево) и другие.
По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском об устранении выявленных нарушений. Зубцовским районным судом исковое заявление прокуратуры удовлетворено. В настоящее время часть нарушений устранены.
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