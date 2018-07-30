Как скоро в США прозвучит первый призыв блокировать Facebook?

Прошедшая неделя стала поистине черной для владельцев акций социальной сети Facebook.

В начале торгового дня на нью-йоркской фондовой бирже социальная сеть стоила 630 млрд долларов. К закрытию торговой сессии ее рыночная стоимость упала до 510 млрд Сам основатель сервиса Марк Цуккерберг потерял за один день более 15 млрд долларов.

Intel, Facebook потянул за собой и другие компании сектора Big Tech. Apple Microsoft и др. потеряли в цене десятки миллиардов долларов. Но именно компания Цуккерберга поставила биржевой антирекорд — столько денег за один день не теряла за всю историю ни одна корпорация.

Спусковым механизмом обесценивания активов социальной сети стало опубликование ее квартального отчета.

Нет цифровой гигант пока не идет на дно. Он продолжает получать прибыль. Вот только темпы роста аудитории социальной сети стали самыми медленными за последние два года. А в Европе среднее количество ежедневных уникальных входов и вовсе сократилось.

Кроме того, компания заложила в расходы будущих периодов несколько миллиардов долларов на обеспечение приватности пользователей и проверку достоверности рекламных объявлений.

Звучит неплохо. Кто же не хочет, чтобы его данные не были надежно защищены, а рекламщики не втюхивали Бог знает что во френд-ленте?

Но акционеры прекрасно поняли, о чем идет речь. Facebook оказался в центре целой череды скандалов, которые не имели никакого отношения к продаже товаров и услуг или краже денег с кредитных карт.

Первоначальная версия политического истеблишмента Старого Света и Америки состояла в том, что во всем виноваты «проклятые русские хакеры», которые взломали серверы Демократической партии США и через группу WikiLeaks сделали достоянием гласности переписку высокопоставленных сотрудников штаба Хиллари Клинтон

Затем версия была скорректирована. Мол, Россия осуществляла «непрерывные атаки на западные демократии» через социальные сети. Первые обвинения, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером в отношении российских граждан и юридических лиц, касались именно такой «подрывной деятельности».

«Русский след», несомненно, очень важен для противников Трампа в Вашингтоне. Но за вызовом Цуккерберга «на ковер» в американский Сенат, а также представителей его корпорации в британскую Палату общин стоит куда более масштабная задача, далеко выходящая за рамки как «российского вмешательства», так и персональной политической судьбы Дональда Трампа.

Спецкомитет Палаты Общин в пятницу представил в секретариат спикера отчет, в котором утверждается, что избирателями «манипулируют при помощи „фейковых новостей“, распространяемых через социальные сети».

Более того, делается вывод о том, что такие «фейковые новости» спровоцировали «кризис британской демократии». Члены комитета призвали не только ужесточить контроль за распространяемой через Facebook и аналогичные сервисы информацией, но и обложить деятельность операторов социальных сетей специальным налогом.

Вырученные средства должны пойти на преподавание «цифровой политической грамотности» в школах. Члены комитета также предложили депутатам Палаты Общин подумать над дополнительными мерами по «предотвращению распространения вредоносной пропаганды».

Руководитель штаба официальной Brexit-кампании Vote Leave Доминик Каммингз в своем блоге назвал документ, подготовленный парламентариями, «фейковыми новостями от комитета по фейковым новостям» и обвинил спецкомитет в «попытке переиграть матч против народа».

В отчете есть раздел, посвященный «враждебным действиям» России, но тема «русского следа» не является центральной. Основное внимание уделено самим путям распространения «вредоносной пропаганды» через социальные сети.

Сторонников Brexit’а обвиняли не только в распространении «возбуждающей страх и ненависть» информации, но и в том, что они, используя алгоритмы Facebook, таргетировали социальную и политическую рекламу таким образом, чтобы она возымела наибольшее действие.

Как можно легко догадаться, «вредоносной» в документе называлась лишь та персонифицированная пропаганда, которая была направлена на выход Великобритании из ЕС

«Под раздачу» попал и уже упомянутый выше Доминик Каммингз, и главные пропоненты Brexit’а Найджел Фарадж и Аррон Бэнкс, и даже президент США Дональда Трамп. Но больше всего досталось самой социальной сети Facebook и информационно-аналитической компании Cambridge Analytica.

Эта компания разработала алгоритм, который позволял анализировать профили пользователей и на основе этого анализа выдавать их социально-психологические портреты, затем объединять пользователей в целевые группы, для которых можно было разрабатывать персонифицированную рекламу.

Сложно сказать, когда это приложение было использовано в политических целях в первый раз. Но узнали о деятельности компании в 2015 году, в ходе республиканских праймериз в США.

Вплоть до победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года манипуляции с личными данными, осуществляемые Cambridge Analytica (по сути дела, готовые базы данных продавались штабам кандидатов), упоминались лишь вскользь, как правило в обезличенной форме — «фабрики троллей», «фейковые новости», «таргетирование самых низменных инстинктов избирателей» и т.д.

И это понятно. Дело не только в том, что все были уверены в победе «правильного кандидата», но и в том, что руководство таких гигантов как Facebook, Twitter, Yahoo Google было целиком на стороне Хиллари.

Консервативный телеканал Fox News в августе 2016 года выяснил, что поисковые запросы о кандидатах в президенты США обрабатывались Yahoo и Google таким образом, что первыми на экран пользователя выводились позитивные новости о Хиллари и отрицательные — о Трампе. Примерно так же работали алгоритмы Facebook и Twitter.

Тогда сторонников Дональда призвали «не ныть», а заниматься предвыборной работой. Но когда Трамп выборы выиграл, повсюду стали «обнаруживать» не только «русский след», но и манипуляцию личными данными пользователей с целью… да, ведения «вредоносной пропаганды» и «распространения фейковых новостей».

Конечно, Facebook был на стороне Хиллари. Но любая корпорация нацелена прежде всего на извлечение максимальной прибыли. А для этого необходимо формировать френд-ленту, которая бы максимально вовлекала пользователей — именно так они с большей вероятностью прочтут платную рекламу.

Эти «алгоритмы вовлечения» и были использованы специалистами Cambridge Analytica — как утверждают в британском парламенте, для распространения «вредоносной пропаганды».

Каждый из нас знает, что социальные сети, особенно Facebook и Twitter, играют нечестно. Их либеральный уклон очевиден — и в политике «банов», и в формировании френд-ленты. Но оказалось, что… «бабло победило зло».

Работа с социальными сетями была тем более важна сторонникам Brexit’а в Британии и Дональда Трампа в США, что мейнстримные СМИ — как печатные, так и электронные — практически перешли от новостного вещания к открытой агитации в пользу «правильных» электоральных решений.

То есть контроля над традиционными медиа оказалось недостаточно для победы истеблишмента. И тогда он взялся за социальные сети.

Справедливости ради стоит отметить, что когда Марк Цуккерберг давал показания перед сенатским комитетом в США, ему предъявляли претензии не только либералы, но консерваторы, в том числе сторонники Трампа.

Кроме того, IT-магнату совершенно по делу «поставили на вид» ненадлежащее обращение с личными данными пользователей и нарушение их приватности.

На заседании комитета сенатор Джон Кеннеди заявил Цуккербергу: «Ваше пользовательское соглашение — отстой». И эта фраза стала крылатой.

Спору нет, провайдеры цифровых социальных площадок стали слишком могущественны и используют свою власть в политических целях. Их утверждение, что они лишь предоставляют поле для беспрепятственного общения, давно дезавуировано.

И все-таки такое поле есть, и на нем могут играть самые разные силы.

Всем нам хотелось бы, чтобы социальные сети стали безопасными, а информационная среда в них — нейтральной. Но британские и американские законодатели — и что-то подсказывает мне, что за ними потянутся власти Германии Франции и т.д. — заняты сегодня вовсе не тем, чтобы обеспечить такую безопасность и нейтральность.

Западный истеблишмент очень радовался тому, что в самых разных странах «антидемократические режимы» испытывали трудности из-за того, что неподконтрольные им Facebook и Twitter распространяли альтернативную информацию.

Когда же сходные проблемы стала испытывать элита Запада, она заторопилась поставить соцсети под свой контроль — чтобы не было больше никаких Brexit’ов и Трампов.

Дело это практически бесперспективное. Падение акций IT-гигантов показало, что цифровые площадки легче убить, чем приручить.

В связи с этим мне даже любопытно — как скоро прозвучит в США или Европе первый призыв блокировать Facebook и Twitter на время предвыборных кампаний…