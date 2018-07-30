Президент подписал закон об отмене госпошлины за регистрацию юрлиц и ИП в электронном виде

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене государственной пошлины за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ряд подобных юридических значимых действий при их совершении в электронном виде. Соответствующие поправки вносятся в статью 333.35 («Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций») второй части Налогового кодекса.

Подписанный документ опубликован в понедельник, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки были приняты Госдумой 17 июля и одобрены Советом Федерации 24 июля.

Пункт 3 вышеуказанной статьи НК, в котором перечисляются случаи отсутствия государственной пошлины, дополняется положением о неуплате пошлины «за совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса, в случаях направления в регистрирующий орган документов, необходимых для совершения таких юридически значимых действий, в форме электронных документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Уточним, что в вышеуказанных подпунктах прописаны пошлина за регистрацию юрлиц (за рядом исключений) в размере 4 тыс. рублей, пошлина за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юрлица, а также за государственную регистрацию ликвидации юрлица (кроме случаев банкротства) в размере 20% от размера госпошлины за регистрацию, то есть в размере 800 рублей, пошлина за государственную регистрацию физического лица в качестве ИП также в размере 800 рублей и пошлина за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП в размере 20% от пошлины за регистрацию, то есть в размере 160 рублей.

Налоговые поправки должны вступить в силу с 1 января 2019 года.