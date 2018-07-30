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Жителям Кыштыма возобновили подачу горячей воды
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Жителям Кыштыма возобновили подачу горячей воды 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Жителям микрорайона Нижний города Кыштыма Челябинской области, где проживает почти треть горожан, возобновили подачу горячей воды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее сообщалось, что власти и жители Кыштыма обратились в прокуратуру в связи с тем, что почти треть населения (всего в городе проживает порядка 37 тыс. человек — прим. ТАСС) остается без горячей воды, несмотря на успешно пройденную в середине июля опрессовку сетей.
"В минувшую пятницу, примерно в 18:00 (16:00 мск) людям стали подключать горячую воду. Поэтапно она появилась во всех домах. В настоящее время жалоб нет", — сказала собеседница агентства.
Город Кыштым расположен в северной части Челябинской области на восточных склонах Уральских гор, в 90 км от Челябинска.
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