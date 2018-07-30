Жителям Кыштыма возобновили подачу горячей воды

Ранее сообщалось, что власти и жители Кыштыма обратились в прокуратуру в связи с тем, что почти треть населения (всего в городе проживает порядка 37 тыс. человек — прим. ТАСС) остается без горячей воды, несмотря на успешно пройденную в середине июля опрессовку сетей.

"В минувшую пятницу, примерно в 18:00 (16:00 мск) людям стали подключать горячую воду. Поэтапно она появилась во всех домах. В настоящее время жалоб нет", — сказала собеседница агентства.