На развязке КАД с дорогой «Ольгино—Симоногонт» перекроют съезд

Движение транспорта будет закрыто на развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Ольгино — Симоногонт» с 23:00 30 июля до 5:00 31 июля, сообщает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“».

Съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область будет полностью перекрыт в течение шести часов. Ограничение движения вводится в связи с работами по восстановлению технических средств организации дорожного движения. На развязке будут установлены временные дорожные знаки, световая сигнализация, водоналивные барьеры.

Сообщается, что информация об ограничении движения будет выведена на табло и знаки системы управления дорожным движением кольцевой автодороги.