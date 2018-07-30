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На развязке КАД с дорогой «Ольгино—Симоногонт» перекроют съезд
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На развязке КАД с дорогой «Ольгино—Симоногонт» перекроют съезд 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Движение транспорта будет закрыто на развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Ольгино — Симоногонт» с 23:00 30 июля до 5:00 31 июля, сообщает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“».
Съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область будет полностью перекрыт в течение шести часов. Ограничение движения вводится в связи с работами по восстановлению технических средств организации дорожного движения. На развязке будут установлены временные дорожные знаки, световая сигнализация, водоналивные барьеры.
Сообщается, что информация об ограничении движения будет выведена на табло и знаки системы управления дорожным движением кольцевой автодороги.
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