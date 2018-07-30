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Конкурс проектов городской площади пройдет в Новом Уренгое
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Конкурс проектов городской площади пройдет в Новом Уренгое 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Новоуренгойцы сами решат, какой будет пешеходная зона по улице Интернациональная, прилегающая к городской площади. Ее планируют благоустроить летом 2019 года.
Голосование за проекты пройдет на портале «Живем на Севере» осенью, а в начале августа в городе будет объявлен конкурс на лучшую идею. Пока управление градостроительства и архитектуры разрабатывает положение о конкурсе, потенциальные участники могут начать работать над своим проектом. Сроки конкурса сжатые — к середине сентября планируется подвести итоги.
— Принять участие в конкурсе смогут как профессиональные дизайнеры и архитекторы, так и просто заинтересованные граждане, которым хочется внести свои предложения на рассмотрение компетентного жюри. Фантазия конкурсантов, как и их возраст не ограничены. В конечном итоге хотелось бы увидеть функциональную, комфортную, красивую зону отдыха для детей и взрослых, — комментируют в информационно-аналитическом управлении городской администрации.
Ранее новоуренгойцы с помощью голосования на портале «Живем на Севере» решали, какие территории будут благоустроены текущим летом. В результате выбрали две дворовые территории в южной части города, зону отдыха под виадуком. Также по инициативе горожан устанавливаются современные детские игровые площадки во дворах города и отдаленных районах. Всего в голосовании приняли участие свыше 49 тысяч жителей Нового Уренгоя.
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