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Новосибирскому планетарию купят новые 4K-проекторы за 15 миллионов
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Новосибирскому планетарию купят новые 4K-проекторы за 15 миллионов 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Большой новосибирский планетарий закупает новую технику для Звёздного зала — проекторы с 4K-разрешением поставят уже осенью.
По словам заместителя директора по учебно-воспитательной и досуговой работе Татьяны Белоусовой, такое обновление необходимо — оборудование заменит старые проекторы, которые не меняли с самого начала работы центра в 2012 году.
«Сейчас мы себе поставили цель — поставить более технологичные проекторы, чтобы купол наш поддерживался новыми технологиями. И качество, конечно, будет — картинка, изображение», — рассказала Татьяна Белоусова.
Шесть новых лазерных проекторов так же, как и прошлые, будут располагаться по периметру купола диаметром 16 метров. У них будут встроенные функции коррекции геометрии и сшивки изображения. Кроме того, они будут показывать чёткое и качественное изображение в 4K-разрешении.
За обновление техники в планетарии готовы заплатить 15,6 миллиона рублей — сейчас на портале госзакупок идёт приём заявок.
В начале прошлого года Звездный зал в планетарии получил еще одно обновление — там полностью заменили все кресла.
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