Новосибирскому планетарию купят новые 4K-проекторы за 15 миллионов

Большой новосибирский планетарий закупает новую технику для Звёздного зала — проекторы с 4K-разрешением поставят уже осенью.

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной и досуговой работе Татьяны Белоусовой, такое обновление необходимо — оборудование заменит старые проекторы, которые не меняли с самого начала работы центра в 2012 году.

«Сейчас мы себе поставили цель — поставить более технологичные проекторы, чтобы купол наш поддерживался новыми технологиями. И качество, конечно, будет — картинка, изображение», — рассказала Татьяна Белоусова

Шесть новых лазерных проекторов так же, как и прошлые, будут располагаться по периметру купола диаметром 16 метров. У них будут встроенные функции коррекции геометрии и сшивки изображения. Кроме того, они будут показывать чёткое и качественное изображение в 4K-разрешении.

За обновление техники в планетарии готовы заплатить 15,6 миллиона рублей — сейчас на портале госзакупок идёт приём заявок.

В начале прошлого года Звездный зал в планетарии получил еще одно обновление — там полностью заменили все кресла.