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Васильева: четверть населения России не владеет функциональным чтением
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Васильева: четверть населения России не владеет функциональным чтением 

ТАСС 1 час назад
АБАКАН /Республика Хакасия/, 30 июля. /ТАСС/. Около четверти жителей России не владеют функциональным чтением, заявила в понедельник на встрече с педагогами Хакасии министр просвещения Ольга Васильева.
"В функциональном чтении мы сегодня отстаем по сравнению с данными десятилетней давности. По разным данным, от 22 до 25% населения страны не владеют функциональным чтением. Потери его начинаются в раннем возрасте", — отметила министр.
По ее словам, особенности, которые не удалось преодолеть в раннем возрасте, накапливаются к средним классам, и затем проблему решить становится почти невозможно. «Ребенок читает текст, не понимая прочитанного», — констатировала Васильева.
Она добавила, что к 2022 году перед Россией стоит задача «вернуться в пятерку» стран по навыкам функционального чтения.
В исследованиях PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, Programme for International Student Assessment) и PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста) под грамотностью (функциональностью) чтения предлагается понимать способность ученика к осмыслению письменных текстов и их рефлексии, к использованию их содержания для достижения собственных целей.
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