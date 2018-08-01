Борис Джонсон возглавил рейтинг возможных преемников Терезы Мэй

Джонсону отдают предпочтение 29% рядовых сторонников партии. Уровень поддержки его кандидатуры на главный пост в правительстве вырос почти в четыре раза после того, как он подал 9 июля в отставку с должности министра иностранных дел, не согласившись с планом Мэй по реализации Brexit. Отрыв Джонсона от ближайшего соперника — действующего главы МВД Саджида Джавида — чуть превышает 10%, что делает его бесспорным лидером в потенциальной гонке за пост премьер-министра.

Тройку главных претендентов на пост британского премьер-министра замыкает ярый сторонник Brexit в рядах партии Джейкоб Рис-Могг, которому симпатизируют 13,3% респондентов.

Министра охраны окружающей Майкла Гоува , еще одного евроскептика, поддерживают 7,3%. Всего в опросе приняли участие около 1,4 тыс. человек.

Ранее в июле были опубликованы данные опроса социологической службы YouGov, из которых следовало, что Джонсон возглавил рейтинг политиков, которые способны реализовать Brexit лучшим образом, чем Тереза Мэй. Тогда его кандидатуру поддержали 38% сторонников крупнейших в Великобритании политических сил — Консервативной и Лейбористской партий. Тогда же около 38% респондентов заявили, что проголосовали бы за новую правую партию, приверженную реализации Brexit, в то время как 24% готовы поддержать ультраправую антимигрантскую и антиисламскую политическую силу.

Борис Джонсон, напомним,

в отставку 9 июля. На посту главы МИДа он пробыл чуть менее двух лет. В письме об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй он сообщил, что решил оставить должность, осознав, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit.

По его словам, идея Brexit «умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе», а линия, предложенная премьером Мэй, означает, что Британия «действительно направилась к статусу колонии». Экс-министр также поблагодарил сотрудников внешнеполитического ведомства за плодотворную совместную работу.

Днем ранее стало известно об уходе со своего поста 69-летнего министра по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) Дэвида Дэвиса из-за его несогласия с политикой Мэй. Он, в частности, считал, что премьер-министр идет на значительные уступки ЕС.

Переговоры Брюсселя и Лондона по соглашению о Brexit блокированы с марта этого года по проблеме организации границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Потомок османов, немцев, французов и русских

Борис Джонсон (полное имя Александер Борис де Пфеффель Джонсон) родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке . В это время его отец, Стэнли Джонсон , изучал экономику в Колумбийском университете (в дальнейшем стал экспертом по вопросам охраны окружающей среды и населения, в 1979-1984 гг. являлся членом Европейского парламента от Консервативной партии).

Франции и Среди предков Бориса Джонсона выходцы из Османской империи, Германии России . Его прадед по отцовской линии, Али Кемаль, был журналистом, некоторое время возглавлял министерство внутренних дел Османской империи. Его дед, Осман Али, переселился в Великобританию и сменил имя.

Борис Джонсон получил образование в престижных Итонском колледже и в Оксфордском Бейлиол-колледже, где изучал историю. Возглавлял дискуссионный клуб Oxford Union. В студенческие годы в числе его друзей был Дэвид Кэмерон , будущий премьер-министр Великобритании (2010-2016).

В молодые годы Джонсон работал корреспондентом в газетах, выступал в различных телешоу и снялся в популярном сериале «Истэндцы». За свою журналистскую деятельность он получил ряд наград.

Джонсон написал несколько книг, а по его историческому произведению «Мечта о Риме » компания ВВС сняла документальный сериал, в котором он выступил в роли ведущего.

Параллельно с журналистикой Джонсон занимался политической деятельностью. В 2001 — 2008 гг. он был депутатом Палаты общин , а в 2003 — 2004 гг. занимал пост заместителя председателя Консервативной партии.

В 2004 году Борис Джонсон был «теневым» министром по вопросам культуры. Покинул он эти должности из-за скандала, связанного с его внебрачными отношениями с журналисткой Петронеллой Уайатт.

В 2005 — 2007 гг. Джонсон был «теневым» министром по вопросам образования. А в 2008 году его избрали мэром Лондона (получил 53,2% голосов). За время управления столицей Джонсону удалось снизить общий уровень преступности на 20%, а количество сотрудников лондонской полиции увеличилось на 2,6 тысячи человек (до 32 тысяч).

Джонсон много внимания уделял популяризации велосипедного транспорта. В 2013 году на развитие велосипедной инфраструктуры до 2016 г. было выделено около миллиарда фунтов стерлингов (примерно 1,4 млрд долларов).

Борис Джонсон и сам любил передвигаться по городу на велосипеде. Но, заняв должность главы МИД, по настоянию полиции в целях безопасности пересел на служебный автомобиль.

Джонсон пользуется большой популярностью среди жителей британской столицы. Многие отмечают его эксцентричную манеру поведения, небрежный стиль в одежде и специфическое чувство юмора. Кроме того, он может позволить себе резкие высказывания. В прессе Джонсона называют клоуном ("clown Вoris").

13 июля 2016 года Борис Джонсон был назначен министром иностранных дел и по делам Содружества. Перестановки в кабинете произошли вследствие ухода в отставку премьера Дэвида Кэмерона, который принял это решение из-за победы евроскептиков на референдуме 23 июня того же года по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе, поскольку сам выступал за сохранение страны в его составе (правительство возглавила Тереза Мэй). Борис, в свою очередь, был одним из лидеров кампании по выходу из организации.