Как правильно подключить сигнализацию к центральному замку: пошаговая инструкция и рекомендации

Подключение автомобильной сигнализации к замку является трудоёмким и непростым процессом, который рекомендуется проводить в автосервисе. Имея желание и ознакомившись с этой инструкцией, вполне можно провести его своими руками. Веским аргументом в пользу собственноручного подключения охранного устройства к центральному замку является то, что, нарушая алгоритм установки, принятый у профессионалов, значительно усложняется взлом автомобиля.

Разновидности элементов ЦЗПодключение автосигнализации своими рукамиПодготовка к подключению сигнализацииМатериалы для работыПошаговая инструкцияКакие трудности могут возникнуть и как их преодолетьСхемы для подключения $ ('.index-post.contents').toggleClass ('hide-text', localStorage.getItem ('hide-contents') === '1')

Разновидности элементов ЦЗ Центральные замки имеют несложное строение:

Входные датчики. Ими являются микропереключатели замка и концевые выключатели дверей машины. Микропереключатели определяют актуальное расположение элементов ЦЗ. Концевые выключатели определяют расположение дверей и отправляют сообщение блоку управления.

Исполнительные механизмы (также называемые актуаторами). Являют собой электрические машины постоянного тока, которые связаны с преобразователем. Может применяться пневмопривод.

Блок управления. Исполняет роль передатчика определённых сообщений в блоки управления, а также в исполнительные механизмы замка крыши автобагажника и к люку бензобака.

Схема центрального замка в автомобиле

Подключение автосигнализации своими руками

Механизмы охраны достаточно быстро устанавливают в автосервисах. Рассмотрим, как подключить их самостоятельно. Этот процесс состоит из нескольких частей. Результат напрямую зависит от того, следуете ли вы инструкциям.

Узнайте как выбрать сигнализацию, как настроить сигнализацию, что делать если не срабатывает сигнализация и как перепрограммировать брелок сигнализации.

Подготовка к подключению сигнализации

Перед непосредственным подключением сигнализации к ЦЗ необходимо ознакомиться со строением самого замка. После этого ищем точки доступа, которые показаны на схемах инструкций по использованию и установке устройства на транспортном средстве. Сигнализации типа starline a91 универсальные, они подходят для установки на автомобили с разными типами двигателей (турбированные, дизельные или бензиновые) как с автоматической, так и ручной коробкой передач.

Материалы для работы

Для установки сигналки понадобятся:

изолента;отвёртка;защитный светодиод;активатор водительской дверцы;паяльник (вместе с ним канифоль и припой);сама сигнализация.

Важно! Не начинайте подключение, не ознакомившись перед этим с теоретическим материалом.

Пошаговая инструкция

Стоит помнить, что способы установки охранного механизма могут разниться между собой (чаще всего это зависит от производителя). После того как все материалы собраны и вся ознакомительная информация прочитана, можно начинать установку.

Подключение ударного датчика. Этот этап несложный. Датчик подсоединяется к блоку через коммутирующий разъём с тремя пинами (который размещён с правой стороны снизу корпуса блока). Подключите разъём LED индикатора с левой стороны корпуса блока сигнализации. Подключите кнопку к контакту, размещённому снизу на корпусе блока сигнализации. Центральный замок. Проводок жёлтого цвета и провод жёлтого цвета с чёрной полоской подсоединяем к положительной клемме аккумуляторной батареи («+»). Провод оранжевого цвета и провод оранжевого цвета с чёрной полоской подсоединяем к отрицательной клемме аккумуляторной батареи («-»). Оба оставшихся проводка белого цвета подсоедините к актуатору центрального замка зажигания.

Сигнализация. Имеет 10 проводов разного цвета.

Видео: подключаем сигнализацию

Рассмотрим их подключение:

проводок жёлтого цвета (самый верхний) подсоедините к контактам катушки питания реле. В место разрыва цепи питания катушки зажигания вставляются нормально замкнутые контакты данного реле. Нужно разрезать кабель, который соединяет катушку питания реле и замок зажигания. Концы, образовавшиеся после разрезания, необходимо подсоединить к двум контактам реле (провода зелёного цвета). Затем проводок, идущий от замка зажигания, подсоединить к другому контакту катушки реле; провод чёрного цвета нужно присоединить к отрицательной клемме аккумулятора (к нему же подключены оранжевый и оранжево-чёрный провода от ЦЗ);

Важно! Необходимо отключить аккумулятор на период подключения, чтобы не повредить электропроводку транспортного средства.

оба провода коричневой окраски подсоедините к поворотникам (первый к правой стороне, второй, соответственно, к левой);провод розового цвета подсоедините к сирене (к её проводу красного цвета). Чёрный кабель сирены коммутируется на корпус или на отрицательный полюс аккумулятора;красный проводок подсоедините к положительной клемме. К нему же должны быть присоединены жёлтый и жёлто-чёрный провода ЦЗ;проводок зелёного цвета (называемый также «минусом открытия багажника»). Для возможности реализации этой функции нужно установить дополнительное реле и подсоединить этот провод к его питающей катушке;провод оранжевого цвета подсоедините к концевику педали тормоза;провод белого цвета (АСС) необходимо подсоединить к замку зажигания (к контакту, который замыкается при повороте ключа, на нём при этом появляется напряжение питания);проводок синего цвета подсоедините к концевым выключателям дверей.

Какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть

Процесс подключения довольно трудоёмкий, поэтому у пользователей могут возникнуть некоторые проблемы:

Проблема выбора при большом разнообразии систем охраны. Покупатели, выбирая сигнализацию, прежде всего, должны ориентироваться на свои пожелания и представления о функциональных особенностях данного устройства. Установка сигнализации автомобиля к системе ЦЗ. Для решения данной проблемы необходимо определить точки подсоединения охранного механизма, учитывая ряд особенностей (разновидность сигнализации, исключительность автомобиля, место расположения центрального блока автосигнализации транспортного средства). Проблема выбора схемы установки (цветовые обозначения различных механизмов могут быть предназначены для иных функций). Желательно пользоваться оригинальными схемами для вашей модели автосигнализации.

Знаете ли вы? Самым дорогим автомобилем в мире признан итальянский спорткар Lamborghini Veneno Roadster, стоимостью в $4,5 млн Схемы для подключения

Представляем универсальную схему подключения.

Схема подключения

Несмотря на довольно трудоёмкий процесс установки автосигнализации своими руками, потраченные усилия не будут напрасны, ведь это позволит сэкономить неплохую сумму денег (чаще всего стоимость услуг профессионала приравнивается к цене самого комплекта сигнализации).

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Кроме того, принесёт немало удовольствия тем, кто любит делать всё своими руками.