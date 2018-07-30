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Активные москвичи решают, какие цветы украсят город
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Активные москвичи решают, какие цветы украсят город 

Вестник Бутова 5 часов назад
Фото: MosDay.ru
В московских цветниках почти вдвое увеличена доля многолетних растений. Решение об этом было принято активными москвичами ещё в феврале 2016 года, — и вот сейчас горожане могут любоваться результатом.
Наш город украшает множество цветущих клумб. До недавнего времени эти клумбы оформлялись в основном однолетними растениями, но из-за особенностей цветения их приходилось менять дважды в сезон — на весенний и летне-осенний периоды. В 2016 году на обсуждение в рамках проекта «Активный гражданин» был вынесен вопрос об увеличении там, где это возможно, доли многолетних растений. В голосовании приняли участие свыше 211 тысяч человек, большинство из которых (75,82 процента) единогласно поддержало идею заменить часть однолетних растений на многолетние.
В результате решения активных граждан в этом году специалистами Комплекса городского хозяйства Москвы подготовлено к высадке почти 350 тысяч многолетников — это 150 видов различных декоративных растений.
На август и сентябрь Мосприрода запланировала высадить многолетники почти на 3 тысячах квадратных метров. В числе растений, которые украсят столицу в ближайшие месяцы, — примула, гвоздика травянка, герань, хоста, сибирский ирис и множество видов колокольчиков.
В итоге к концу сентября цветники Москвы украсят свыше 365 тысяч многолетников. Эти растения неприхотливы и устойчивы к морозам, а многие виды ещё и засухоустойчивы. Всё это поможет сократить расход времени и средств по уходу за городскими клумбами.
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