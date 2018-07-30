Заповедник в Сибири закрыли для посещений: туристы приваживают медведей

Красноярском крае из-за нашествия косолапых приостановили работу природного заповедника «Столбы».

Государственный природный заповедник «Столбы» недалеко от Красноярска закрыли для посетителей и туристов в самое пиковое время. Летом туда приезжают гулять, смотреть основные достопримечательности — высокие скалы, — любоваться природой и заниматься спортом не только местные, но и туристы из разных уголков России . В закрытии виноваты, как ни странно, сами посетители.

В заповеднике наблюдается нашествие косолапых. Они совсем не боятся людей и не хотят уходить в тайгу. С начала июля медведей замечали на туристических тропах 11 раз. В числе уже постоянных обитателей заповедника — мама-медведица с медвежонком и молодой самец, который живет на кордоне Лалетино. Животные привыкли к людям, никак не реагируют на отпугивающий шум и другие звуки, уходить в тайгу не собираются, и в то же время звери опасны. Недавно медвежонок напал на подростка, который пытался сделать фото.

Косолапых приманили беспечные туристы, которые мало того что выбрасывают в мусорные баки объедки, так еще специально оставляют в кустах для медведей еду — хлеб и сосиски. Запрет заповедника им не указ, им бы сделать селфи с мишками, чтобы было чем похвалиться. Заповедник закрыли пока всего на десять дней, надеются, что если никто не будет оставлять съестное, то медведи покинут это место и будут сами себе добывать провиант в лесах. Все запланированные мероприятия проходят в штатном режиме, но в присутствии государственных инспекторов.

В администрации напоминают, что безопасность туристов — дело рук их самих. Если посетитель привлечет внимание мишки и попадет к нему в лапы, то виноват будет только сам.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2018 под заголовком «Мишки наступают на „Столбы“».

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