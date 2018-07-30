Мужчина, погибший в отделе полиции Екатеринбурга, оказался владельцем салона красоты

Мужчина, который на прошлой неделе умер в отделе полиции в Екатеринбурге , оказался нижнетагильским бизнесменом Вячеславом Бушиным. Об этом Е1.RU рассказал информированный источник.

Тело мужчины с перерезанными венами обнаружили в отделе полиции № 7 на Народной Воли, 81 через несколько часов после задержания. В камере он находился один. Полицейские вызвали скорую, но к моменту приезда неотложки мужчина был мертв.

Погибший Вячеслав Бушин был руководителем салона красоты Dolce Vita, который находится в Нижнем Тагиле. В самом салоне обстоятельства смерти комментировать отказались, но подтвердили, что Вячеслав погиб в Екатеринбурге. Также там сообщили, что сейчас делом занимаются адвокаты.

Знакомый Вячеслава сказал, что не может и предположить, что могло послужить причиной трагической гибели успешного бизнесмена.

— Он был образцового поведения, не пил и никогда не был связан с криминалом, был любящим отцом двух маленьких детей, — рассказал наш собеседник, добавив, что близкие Вячеслава не комментируют причину его смерти.

Некоторые подробности гибели нам рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Вековшинина.

— Крови было много. В ОП есть журнал оказания медицинской помощи, там зафиксирована запись врача о том, что у задержанного были резаные раны рук и шеи. Скончался. Судя по записи, реанимация не проводилась, значит, скорая приехала к трупу. Но это я так предполагаю. Думаю, что полицейские недоглядели, — предположила Вековшинина.