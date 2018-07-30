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Мужчина, погибший в отделе полиции Екатеринбурга, оказался владельцем салона красоты
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Мужчина, погибший в отделе полиции Екатеринбурга, оказался владельцем салона красоты 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Мужчина, который на прошлой неделе умер в отделе полиции в Екатеринбурге, оказался нижнетагильским бизнесменом Вячеславом Бушиным. Об этом Е1.RU рассказал информированный источник.
Тело мужчины с перерезанными венами обнаружили в отделе полиции № 7 на Народной Воли, 81 через несколько часов после задержания. В камере он находился один. Полицейские вызвали скорую, но к моменту приезда неотложки мужчина был мертв.
Погибший Вячеслав Бушин был руководителем салона красоты Dolce Vita, который находится в Нижнем Тагиле. В самом салоне обстоятельства смерти комментировать отказались, но подтвердили, что Вячеслав погиб в Екатеринбурге. Также там сообщили, что сейчас делом занимаются адвокаты.
Знакомый Вячеслава сказал, что не может и предположить, что могло послужить причиной трагической гибели успешного бизнесмена.
— Он был образцового поведения, не пил и никогда не был связан с криминалом, был любящим отцом двух маленьких детей, — рассказал наш собеседник, добавив, что близкие Вячеслава не комментируют причину его смерти.
Некоторые подробности гибели нам рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Вековшинина.
— Крови было много. В ОП есть журнал оказания медицинской помощи, там зафиксирована запись врача о том, что у задержанного были резаные раны рук и шеи. Скончался. Судя по записи, реанимация не проводилась, значит, скорая приехала к трупу. Но это я так предполагаю. Думаю, что полицейские недоглядели, — предположила Вековшинина.
Общественница добавила, что она написала жалобу на нарушение прав задержанных в отделе полиции № 7 в прокуратуру. В частности, по словам представителя Общественной наблюдательной комиссии, освещение в камерах существенно слабее предписанных санитарных норм, что нарушает права задержанных на сохранение их здоровья и на работу с документацией. Это также мешает полицейским надзирать за задержанными в камерах. По мнению Ольги Вековшининой, это могло послужить одной из причин смерти задержанного 24 июля.
В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по поводу произошедшего по-прежнему воздерживаются.
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