Вячеслав Жеребкин показал двойника Киркорова

Жеребкин рассказал, что увидел мужчину, очень похожего на Филиппа Киркорова во время прогулки по Таллину . Мужчина сидел на лавке в красной кепке и смотрел в свой телефон.

Вячеслав заметил, что для Киркорова незнакомец «слишком толстый», но так и не определился, действительно ли он заснял звезду.

"Привет, Филипп, помаши!" — попросил Вячеслав, но мужчина не отозвался на это имя. Певец заметил, что «Киркоров-то не настоящий» и добавил, что группа «На-На» настоящая. Это подтвердили букеты роз, которые подарили поклонники отдыхающим в Таллине артистам.

Прогуливаясь по г Таллинн, увидели Киркорова, он не он? #бариалибасов #мишаигонин #воваполитов #ленясемидьянов #группанана #киркоров #шоубиз #эстония #таллин @friends_club_nana #соцсети @fkirkorov

Публикация отВячеслав Жеребкин (@zherebkin_nana)

29 Июл 2018 в 5:27 PDT