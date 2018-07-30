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Вячеслав Жеребкин показал двойника Киркорова
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Вячеслав Жеребкин показал двойника Киркорова 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Жеребкин рассказал, что увидел мужчину, очень похожего на Филиппа Киркорова во время прогулки по Таллину. Мужчина сидел на лавке в красной кепке и смотрел в свой телефон.
Вячеслав заметил, что для Киркорова незнакомец «слишком толстый», но так и не определился, действительно ли он заснял звезду.
"Привет, Филипп, помаши!" — попросил Вячеслав, но мужчина не отозвался на это имя. Певец заметил, что «Киркоров-то не настоящий» и добавил, что группа «На-На» настоящая. Это подтвердили букеты роз, которые подарили поклонники отдыхающим в Таллине артистам.
Прогуливаясь по г Таллинн, увидели Киркорова, он не он? #бариалибасов #мишаигонин #воваполитов #ленясемидьянов #группанана #киркоров #шоубиз #эстония #таллин @friends_club_nana #соцсети @fkirkorov
Публикация отВячеслав Жеребкин (@zherebkin_nana)
29 Июл 2018 в 5:27 PDT
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