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Омичей в День города приглашают на дог-кросс
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Омичей в День города приглашают на дог-кросс 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
4 августа, в День города, на площади Победы в Омске пройдут показательные выступления «Дог-кросс», сообщили в городской администрации.
Участники будут соревноваться на двух дистанциях — 200 и 400 м. Один этап — это каникросс (бег владельца с собакой) и второй — байкджоринг (буксировка одной или двумя собаками велосипедиста).
Среди участников предполагаются йоркширские и стаффордширские терьеры, лабрадоры, цвергшнауцеры, мальтийские хохлатые и английские доги, а также собаки северных ездовых пород (хаски, маламуты и др). Как обещают организаторы, со всеми животными зрители смогут сфотографироваться.
Начало мероприятия в 13.00.
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