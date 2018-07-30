Омичей в День города приглашают на дог-кросс

4 августа, в День города, на площади Победы в Омске пройдут показательные выступления «Дог-кросс», сообщили в городской администрации.

Участники будут соревноваться на двух дистанциях — 200 и 400 м. Один этап — это каникросс (бег владельца с собакой) и второй — байкджоринг (буксировка одной или двумя собаками велосипедиста).

Среди участников предполагаются йоркширские и стаффордширские терьеры, лабрадоры, цвергшнауцеры, мальтийские хохлатые и английские доги, а также собаки северных ездовых пород (хаски, маламуты и др). Как обещают организаторы, со всеми животными зрители смогут сфотографироваться.

Начало мероприятия в 13.00.