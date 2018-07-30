Одесский писатель: Из третьего города в империи Одесса превратилась в хутор

Впечатления от Одессы, в которой он живет, Непогодин описал в Facebook.

«Одесса больше не производит могучие краны «Январец», не радует успехами «Черноморца», не рождает гениальных учёных с научными открытиями мирового значения, не снимает пронзительные фильмы, которыми восторгаются от Владивостока и до Лиссабона . Одесса сейчас услужливо поит пивом красномордых львовян и тернополян, справляющих малую нужду прямо в море», — указал писатель.

По его словам, приезжие мусорят на одесских пляжах, а сам город не создает материальные и культурные ценности.

«Был третий город в Российской Империи и превратился он в хуторок в степи. Всё, на что способна сегодня одесская интеллигенция, это дуля в кармане для Киева и Москвы », — отметил писатель.

При этом в столицах на Одессу наплевать, и одесситы обречены «деградировать и стагнировать».

«Мы живем не в Одессе — мы живем на кладбище старой Одессы и невольно сторожим обветшалый мемориальный комплекс, посвященный великому городу. К нам не летят москвичи и не приплывают круизными теплоходами европейцы — мы теперь южный Трускавец, захудалый курорт для украинской голытьбы. Давайте выпьем сто грамм за упокой души той Одессы и помянем славный город, который, увы, мы уже никогда не вернём в первозданном великолепии», — резюмировал Непогодин.