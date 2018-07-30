Почему AirPods — это лучшие наушники в моей жизни

Почему AirPods — это лучшие наушники в моей жизниЗа восемь лет работы на iPhones.ru я прослушал под сотню самых разных моделей наушников. Наверное, даже две сотни. Лучшие покупал себе.

На выходных решил посмотреть, сколько наушников валяются дома. Двадцать шесть пар, не включая проводные вкладыши Apple . В них можно смело зарыться с головой.

Но одно дело иметь кучу разных наушников, и другое — действительно ими пользоваться. В реальности у вас остаются две-три пары максимум, которые просто лучше большинства и точка.

Среди этих пар у меня нет AirPods. Они просто не покидают ушей, кармана или сумки. Из всех наушников, будь то проводных или Bluetooth, ни одни не использовались мной так часто, регулярно и ударно, как вроде бы спорные и смешные вкладыши Apple.

Спустя без малого два года, AirPods стали абсолютно, безоговорочно лучшими наушниками, какие только можно купить владельцу iPhone, iPad и даже Mac. Ничего и ни от кого не приближается к ним даже близко по самому сложному и важному критерию для любой вещи: совокупности всех плюсов.

Говоря проще, AirPods — лучшие наушники в моей жизни. Но не чем-то конкретно, а именно всем сразу.

Что мне так нравится в AirPods, чего больше нигде нет Кажется, только ленивый не выпустил своих «убийц» AirPods. Но где они? Почему не вижу в ушах каждого третьего встречного?

Дошло до того, что авторам запретил использовать само словосочетание — настолько смешно в 2018 году подразумевать, что очередные полностью беспроводные затычки могут реально «порвать» вкладыши Apple.

Очень тяжело вывести ключевой, главный плюс AirPods, который резко превозносит их над остальными конкурентами. В мыслях возникает мешанина из классных особенностей этих наушников. Но одно слово мелькает чаще других.

Это удобство.

Мне удобно, что я кидаю чехол в карман утром и не ищу зарядку для него вечером.

Мне удобно, что наушники легко влетают в чехол и так же легко достаются. Не нужно вставлять по несколько раз, прежде чем контакты «найдут» индукционную площадку и начнут зарядку. Этот косяк есть в 8 из 10 чехлах конкурентов, он немного бесит.

Мне удобно, что сам чехол невероятно маленький. Серьезно, я не видел ничего меньше — даже у популярных в российских магазинах брендированных «китайцев» на букву E чехлы больше и толще.

Удобно, что наушники мгновенно подключаются к последнему устройству. Ради AirPods я еще ни разу не заходил в меню Bluetooth.

Удобно, что я могу переподключать наушники к iPad, другому iPhone, Apple Watch или любому MacBook парой нажатий на эмблемы источника звука. Раз и всё, никаких «отпариваний» и зажиманий кнопки Bluetooth. Впрочем, так себе «плюс» — Apple не дает конкурентам необходимый для этого чип W1, чтобы они тоже могли так делать.

Удобно, что AirPods ни разу за 2 года не выпали из ушей. Даже если я буду прыгать с наклоненной головой. У некоторых ситуация хуже, а мне повезло.

Только AirPods вставляются в уши настолько просто. Буквально «кинул» их туда одним движением, ничего не поправляя. Можно слушать. Не надо искать подходящие вакуумные «затычки» или вынимать-втыкать наушник в ухо, пока не получится достичь «ваккумного» эффекта.

AirPods сами включают музыку, когда их вставляешь. И её останавливают. Если даже воспроизведение не восстанавливается, можно легонько постучать по любому из наушников — заработает. Лайфхак, если что.

AirPods не обрывают сигнал при удалении от айфона на пару метров. А в зонах жутких помех (например, рядом с Белорусским вокзалом в Москве ) смело работают почти без разрыва там, где остальные тупо теряют связь. Не встречал еще полностью беспроводных наушников с таким радиусом приёма сигнала.

AirPods заряжаются быстро: я кидаю их в кейс, и через 15 минут могу слушать их еще час.

И AirPods хорошо играют музыку для фактически открытых наушников. У них нет звукоизоляции, но всё равно чувствуется бас. Вокал живой, средние частоты заметны, почти все треки звучат достойно для улицы. С EarPods не сравнивайте, это разный уровень — AirPods действительно играют лучше.

Этот чертов кейс очень приятно открывать и закрывать, прямо как флип-телефоны десять с лишним лет назад. Только не делайте это при других людях или в полной тишине. Гарантированно начнет бесить.

Чего так не хватает AirPods, что есть у других

Минусы тоже есть. Но их можно увидеть и понять по одной картинке. Скрытых неприятных сюрпризов у AirPods тупо нет.

Кейс за два года превратился в затёртый ужас. Если вы хотя бы неделю будете носить его в кармане штанов, глянцевая поверхность сотрётся и начнет «краситься».

Даже за 3 месяца аккуратного использования глянец слезет, и вблизи кейс будет выглядеть совсем замученным.

Почему-то некоторые пялятся на AirPods в ушах. Могу их понять. Тоже так делал первое время после начала продаж — уж слишком необычно выглядят эти наушники. Но когда каждый час видишь в них кого-то нового, удивление и (у некоторых) отвращение притупляется.

Да и в целом, не сильно уж они уродливы. Точно лучше смотрятся, чем любые гигантские беспроводные «лопухи».

AirPods захватывающе легко потерять. За месяц у вас появится рефлекс убирать сами наушники в задний карман или в чехол, если не используете. И периодически проверять, на месте ли они.

Всякие держатели на шею — идиотская вещь, не покупайте этот трэш и даже не пробуйте. Проще тогда купить Beats X.

К своей чести скажу, что еще не терял ни один наушник по-настоящему. И помогает приложение Найти iPhone: хорошо орёт из каждого наушника, если они лежат где-нибудь неподалеку.

AirPods не подключишь по проводу. Странный минус, понимаю. Но когда неделями не используешь ничего, кроме них, то можешь забыть, что некоторые гаджеты до сих пор не имеют Bluetooth. Особенно с этим напрягают PS4 и Nintendo Switch.

Жалко, что в Купертино не предусмотрели варианта с проводным подключением источника звука. Могли бы порт-миниджек сделать где-нибудь в кейсе. Нормальная идея же.

Вы сейчас читаете строку, над которой думаю уже минут пять. Потому что больше не могу найти минусов, вот просто не знаю. Значит, всё.

Наверное, я бы заинтересовался версией AirPods в формате «затычек», то есть а-ля вставных наушников. Только они, кажется, могут быть лучше нынешних «эирподсов». Но время покажет. А сейчас

AirPods можно сделать чуть лучше, но никто не смог. И вряд ли сможет

Каждый раз, когда я собираюсь с утра, не возникает даже мысли: брать или не брать AirPods с собой. Они просто немедленно летят в карман и всё. Могут там пролежать день, два. А могут быть в ушах неделями с небольшими перерывами.

Одно не меняется. Ни одни наушники в своей жизни — в том числе от Apple — я не носил так стабильно, часто и с таким нерушимым удовольствием, как AirPods. Давно плевать на дизайн, не сильно смущает отсутствие звукоизоляции и даже убитый внешне кейс не вызывает желания купить что-то другое.

Эта комбинация десятка плюсов и несущественных, изначально ожидаемых минусов, неповторима. Если мои AirPods умрут (а они обязательно умрут рано или поздно), я куплю новые, не моргая. И сделаю это быстрее, чем, скажем, задумаюсь о покупке новой модели iPhone или Mac.

Нет в этом никакого фанбойства. Дайте мне что-то абсолютно точно лучше от любой другой компании, и я с радостью поменяюсь. Но такого нет. И поверьте, я слушал всё.

Есть модели, которые играют музыку лучше, но неудобны. Которые удобны, но работают мало. Которые постоянно теряют сигнал, но зато держат долго. Везде какая-то рулетка, которой нет с AirPods.

И да, периодически я всё равно использую другие наушники. Мощные, дорогие, вставные или большие, накладные. проводные. Но обычно это происходит дома. Например, нравится альбом, и хочется услышать его во всей красе, без окружающих звуков.

Но лишь эпизодами. AirPods — это всегда.

Получается, что я люблю AirPods больше любого другого гаджета Apple. Вот прям люблю и точка. Мне кажется, я не один.

Не один же?