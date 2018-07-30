«Купаться не рекомендуется». Городской пляж Когалыма не прошел проверку

Жителей Когалыма, которые еще не успели искупаться на городском пляже ждет разочарование. Власти Когалыма запретили горожанам купаться.

По сообщению, пресс-службы администрации города, был проведен санитарно-химический анализ, в результате которого было обнаружено, что вода на территории зоны отдыха в районе второго километра Сургутского шоссе не соответствует требованиям СанПиНа.

«Купаться запрещено! Рекомендуем вам не заходить в воду и ограничиться пляжным отдыхом. В случае возникновения каких-либо сложностей вы можете обратиться к спасателям, дежурящим на пляже!», — предупреждают власти города.

В связи с этим власти Когалыма рекомендуют горожанам ограничиться пляжным отдыхом.