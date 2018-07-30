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«Купаться не рекомендуется». Городской пляж Когалыма не прошел проверку
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«Купаться не рекомендуется». Городской пляж Когалыма не прошел проверку 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Жителей Когалыма, которые еще не успели искупаться на городском пляже ждет разочарование. Власти Когалыма запретили горожанам купаться.
По сообщению, пресс-службы администрации города, был проведен санитарно-химический анализ, в результате которого было обнаружено, что вода на территории зоны отдыха в районе второго километра Сургутского шоссе не соответствует требованиям СанПиНа.
«Купаться запрещено! Рекомендуем вам не заходить в воду и ограничиться пляжным отдыхом. В случае возникновения каких-либо сложностей вы можете обратиться к спасателям, дежурящим на пляже!», — предупреждают власти города.
В связи с этим власти Когалыма рекомендуют горожанам ограничиться пляжным отдыхом.
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