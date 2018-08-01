Ещё
Паводок на Амуре не отменит рейсы хабаровских теплоходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паводок на Амуре не отменит рейсы хабаровских теплоходов 

Хабаровский край сегодня 36 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске прошла встреча руководителей дачных обществ левобережья Амура с представителями регионального минтранса. Как сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», разговор шёл о работе речного пассажирского транспорта в период высокой воды.
— Пока всё идёт в точном соответствии с прогнозами гидрологов, по их расчётам гребень паводка у Хабаровска ожидается 3-4 августа с цифрами 470-520 см, после чего вода пойдёт на спад, — сказал заместитель начальника управления водного транспорта краевого минтранса Михаил Ташматов. — Отмены рейсов теплоходов не будет, с одним «но» — капитаны судов отвечают за безопасность пассажиров с момента входа на борт до выхода на берег, и они имеют право решить, высадить людей выше или ниже по течению от существующих причалов на левобережье или даже отказать в высадке, если посчитает что она небезопасна.
Напомним, с 27 июля из-за высокого уровня Амура закрыт причал в районе Речного вокзала Хабаровска, остановка временно перемещена в район РЭБ флота, рядом с перекрёстком улиц Пионерская-Шевчука. Привычное жителям краевой столицы место посадки на теплоходы восстановит работу, когда уровень воды снизится до 3,5 метров. Утром 1 августа 2018 года Амур у Хабаровска достиг отметки 428 см, в ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 см, к 4-5 августа до отметки 470-520 см при том что опасным считается уровень 600 см.
— Возможно, что в ближайшие дни речники поставят дебаркадер для посадки и высадки пассажиров у второго причала, рядом с пунктом пограничного пропуска Хабаровска, этот вопрос сейчас рассматривается, — отметил Михаил Ташматов.
По подсчётам, большая вода в Амуре подтопит до 80% дачных участков хабаровчан на левобережье. Как говорят садоводы, если грядки с овощами будут находиться под водой до 5 дней, часть урожая удастся спасти, если река задержится на неделю и дольше, то уже нет. Некоторые граждане, наученные опытом наводнения 2013 года, застраховали свои дачи от стихии и могут рассчитывать на выплаты. Так как режим ЧС в Хабаровском крае не вводился, не может идти речь о получении компенсаций за потерянный урожай.
— Хочу через вас, руководителей садовых товариществ, предостеречь хабаровчан от поездок на левобережье в ближайшие дни, — сказал Михаил Ташматов. — В первую очередь, нужно думать о собственной безопасности, огурцы и помидоры не стоят жизни человека.
Хабаровский край сегодня: последние новости
В центральной Африке погибли три российских журналиста «Дальневосточную слободу» создают гектарщики под Хабаровском Лотосов в Хабаровском крае стало больше
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете9
Лепс ударил Аллу Михееву312
Арестованы офицеры ФСБ, «кошмарившие» ФСИН32
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал25
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу93
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение