Исследование Stora Enso: «Будущее упаковочных материалов для продуктовой розницы и мясной продукции в России»

Поэтому, вследствие усиления конкуренции и диверсификации ассортимента, крупные агрохолдинги начинают более требовательно относиться к процессу выбора упаковки, которая помогает как снизить себестоимость продукции и сохранять ее свежесть, так и несет презентационную функцию, играющую значительную роль в процессе выбора покупателем продукта.

В исследовании затронуты следующие вопросы:

1) Последние тенденции на рынке упаковки для розницы и мясной отрасли

2) Пути оптимизации процессов логистики, хранения и презентации продукта благодаря инновационной упаковке

3) Варианты снижения себестоимости продукции за счет применения новейших упаковочных решений.

4) Причины и перспективы роста спроса на нишевую и премиальную упаковку.

Получить полное исследование и узнать о будущем упаковочных материалов для продуктовой розницы и мясной продукции в России можно здесь:

http://futurepackaging.ru/budushchee-upakovochnyh-materialov?utm_source=retailer&utm_medium=statya&utm_campaign=informupack

Информация о компании: Stora Enso предлагает высококачественные упаковочные продукты, услуги и решения, предназначенные для широкого спектра приложений. Stora Enso обслуживает ведущие бренды и розничных продавцов в разных отраслях, стремящихся оптимизировать производительность и стимулировать инновации.