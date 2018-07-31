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Исследование Stora Enso: «Будущее упаковочных материалов для продуктовой розницы и мясной продукции в России»
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Исследование Stora Enso: «Будущее упаковочных материалов для продуктовой розницы и мясной продукции в России» 

ИнформУпак 1 час назад
Фото: new-retail.ru
Поэтому, вследствие усиления конкуренции и диверсификации ассортимента, крупные агрохолдинги начинают более требовательно относиться к процессу выбора упаковки, которая помогает как снизить себестоимость продукции и сохранять ее свежесть, так и несет презентационную функцию, играющую значительную роль в процессе выбора покупателем продукта.
В исследовании затронуты следующие вопросы:
1) Последние тенденции на рынке упаковки для розницы и мясной отрасли
2) Пути оптимизации процессов логистики, хранения и презентации продукта благодаря инновационной упаковке
3) Варианты снижения себестоимости продукции за счет применения новейших упаковочных решений.
4) Причины и перспективы роста спроса на нишевую и премиальную упаковку.
Получить полное исследование и узнать о будущем упаковочных материалов для продуктовой розницы и мясной продукции в России можно здесь:
http://futurepackaging.ru/budushchee-upakovochnyh-materialov?utm_source=retailer&utm_medium=statya&utm_campaign=informupack
Информация о компании: Stora Enso предлагает высококачественные упаковочные продукты, услуги и решения, предназначенные для широкого спектра приложений. Stora Enso обслуживает ведущие бренды и розничных продавцов в разных отраслях, стремящихся оптимизировать производительность и стимулировать инновации.
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