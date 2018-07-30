Четыре кандидата будут бороться за пост главы Якутии 

ТАСС, 30 июля. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Якутии зарегистрировала четырех кандидатов на пост главы республики — Айсена Николаева, Виктора Губарева, Владимира Богданова и Гаврила Парахина, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.
"Сегодня, 30 июля, в ходе заседания ЦИК официально объявил, что бороться за пост главы республики будут четыре кандидата: врио главы Якутии, представитель партии «Единая Россия» Айсен Николаев, вице-спикер Государственного собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор Губарев, инженер по диагностике авиационной техники авиакомпании «Алроса», депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии «Справедливая Россия» Владимир Богданов и индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил Парахин", — говорится в сообщении.
Выборы главы Якутии состоятся 9 сентября, в единый день голосования. Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая был назначен врио руководителя региона, после того как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова.