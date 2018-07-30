Жуткая рыба всплыла из глубины и проглотила акулу на глазах у людей

Огромная рыба поднялась из глубин океана и проглотила акулу на глазах ошеломленных рыбаков. Видео с места событий напоминает любительские съемки новой части «Челюсти».

Группа рыбачила с яхты и пыталась вытащить полутораметровую акулу в лодку. Но у атлантического гигантского групера были другие планы: он появился внезапно и просто взял и проглотил акулу целиком.

Удочка одного из туристов согнулась надвое. 10 минут люди сражались за добычу и заставили-таки выплюнуть групера свою жертву. Правда, к тому моменту акуле было уже все равно.

Гигантские груперы вырастают до 3 метров в длину и весят до 360 килограмм. Мечта любого рыбака — вот только ловить его запрещено, весь вид находится под угрозой исчезновения.