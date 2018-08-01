Гигантская акула напала на кита

Огромный голодный хищник поднялся из глубин океана и попытался сожрать целого кита на глазах пораженных рыбаков. Инцидент произошел неподалеку от калифорнийского побережья — купаться здесь точно не будут еще долго.

Белая акула длиной не менее трех метров некоторое время кружила вокруг рыбацких лодок, заставляя людей нервничать. Хищника привлек запах раненого кита, всплывшего к поверхности.

Посмотрите, как опасно выглядит белая акула. Настоящая машина смерти!

Кит оказался хищнику не по зубам. Хорошо, что акула не рискнула напасть на саму лодку — с такими размерами она вполне бы могла добиться успеха.