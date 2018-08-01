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Гигантская акула напала на кита
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Гигантская акула напала на кита 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Огромный голодный хищник поднялся из глубин океана и попытался сожрать целого кита на глазах пораженных рыбаков. Инцидент произошел неподалеку от калифорнийского побережья — купаться здесь точно не будут еще долго.
Белая акула длиной не менее трех метров некоторое время кружила вокруг рыбацких лодок, заставляя людей нервничать. Хищника привлек запах раненого кита, всплывшего к поверхности.
Посмотрите, как опасно выглядит белая акула. Настоящая машина смерти!
Кит оказался хищнику не по зубам. Хорошо, что акула не рискнула напасть на саму лодку — с такими размерами она вполне бы могла добиться успеха.
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