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«Тысячи детей нуждаются в нем»: на Эльмаше перед центром культуры начали строить пешеходный переход
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«Тысячи детей нуждаются в нем»: на Эльмаше перед центром культуры начали строить пешеходный переход 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На Эльмаше перед зданием местного центра культуры (перекресток улиц Старых Большевиков — Баумана) стартовали работы по обустройству пешеходного перехода. Зебра и светофоры будут установлены не позднее октября. В прошлом году глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников отмечал, что безопасность этого участка давно вызывает вопросы у горожан.
— Три тысячи детей ежедневно нуждаются в нем (пешеходном переходе. — Прим. ред.) на площади Эльмаша, — писал Трапезников на своей странице в Facebook.
Обустройство пешеходного перехода станет только частью реконструкции площади перед ЦК. По плану, который был представлен в 2017 году, там также появятся тротуары с перильными заграждениями, а у самого центра культуры отремонтируют подпорную стенку и ступени, ведущие к входу в здание.
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