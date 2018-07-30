«Тысячи детей нуждаются в нем»: на Эльмаше перед центром культуры начали строить пешеходный переход

На Эльмаше перед зданием местного центра культуры (перекресток улиц Старых Большевиков — Баумана) стартовали работы по обустройству пешеходного перехода. Зебра и светофоры будут установлены не позднее октября. В прошлом году глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников отмечал, что безопасность этого участка давно вызывает вопросы у горожан.

— Три тысячи детей ежедневно нуждаются в нем (пешеходном переходе. — Прим. ред.) на площади Эльмаша, — писал Трапезников на своей странице в Facebook.

Обустройство пешеходного перехода станет только частью реконструкции площади перед ЦК. По плану, который был представлен в 2017 году, там также появятся тротуары с перильными заграждениями, а у самого центра культуры отремонтируют подпорную стенку и ступени, ведущие к входу в здание.