Программа ремонта дорог под угрозой срыва в Искитиме Новосибирской области

«Объем работ, выполненных в июле по программе „Безопасные и качественные дороги“ очень низкий — всего 8%», — сказал глава и.о. министра транспорта и дорожного строительства Новосибирской области Анатолий Костылевский на оперативном совещании в региональном правительстве.

Анатолий Костылевский попросил главу городской администрации Искитима взять на особый контроль подрядную организацию, которая выбилась из календарного графика выполнения работ. «В случае нарушения — проконтролировать по месяцам, чтобы были штрафные санкции, и необходимо принять меры по ускорению выполнения работ», — добавил Анатолий Костылевский.

Общий объем выполнения работ по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в НСО составляет 60%. В муниципальных образованиях, кроме Искитима, ситуация стабильная.