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Программа ремонта дорог под угрозой срыва в Искитиме Новосибирской области
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Программа ремонта дорог под угрозой срыва в Искитиме Новосибирской области 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
«Объем работ, выполненных в июле по программе „Безопасные и качественные дороги“ очень низкий — всего 8%», — сказал глава и.о. министра транспорта и дорожного строительства Новосибирской области Анатолий Костылевский на оперативном совещании в региональном правительстве.
Анатолий Костылевский попросил главу городской администрации Искитима взять на особый контроль подрядную организацию, которая выбилась из календарного графика выполнения работ. «В случае нарушения — проконтролировать по месяцам, чтобы были штрафные санкции, и необходимо принять меры по ускорению выполнения работ», — добавил Анатолий Костылевский.
Общий объем выполнения работ по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в НСО составляет 60%. В муниципальных образованиях, кроме Искитима, ситуация стабильная.
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