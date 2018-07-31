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«Аэроэкспресс»: Проект второй ветки в аэропорт Шереметьево не предусматривает строительства новых путей
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«Аэроэкспресс»: Проект второй ветки в аэропорт Шереметьево не предусматривает строительства новых путей 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: Москва24
Проект новой ветки в аэропорт Шереметьево не предусматривает строительства новых путей, сообщили Агентству городских новостей в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».
«Строительство железнодорожной линии к северному терминальному комплексу аэропорта Шереметьево предусматривалось ранее. Была проведена оценка, и сейчас в планах ОАО «РЖД», как у владельца инфраструктуры, этот проект есть. Он не предполагает строительство дополнительных путей до Москвы и предусматривает развитие существующей инфраструктуры с подводом железнодорожной ветки к северному терминальному комплексу. Когда будут проложены пути, мы, как перевозчик, конечно, поедем туда. В стратегию развития компании не входит самостоятельное инвестирование в инфраструктуру железнодорожного транспорта общего пользования», — сообщили в пресс-службе.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщила о том, что новая ветка «Аэроэкспресса» может связать центр Москвы с северной зоной аэропорта Шереметьево. В РЖД газете не раскрыли детали проекта, но подтверждают сам факт обсуждения проекта.
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