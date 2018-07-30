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Житель Мурманской области ел кошек
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Житель Мурманской области ел кошек 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости», в городе Молочный Мурманской области местные сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире горожанина. На него жаловались соседи. Сразу после вскрытия дверей из квартиры выбежали несколько кошек. Полицейские обнаружили в помещении шкуры домашних животных, оставшихся после разделки.
Волонтеры Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» предположили, что местный житель ел кошек. Они ищут хозяев для сбежавших кошек, предлагая людям средства на ветеринарный осмотр и стерилизацию.
Фото: pixabay.com
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