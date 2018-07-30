В Казани в ночь на 31 июля полностью перекроют участок по ул. Дубравной

Участок по ул. Дубравной перекроют с 19.00 30 июля до 7.00 31 июля, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Так, на 12 часов закроют движение от пр. Победы до кольца на ул. Дубравная в районе дома №49. Это связано с ремонтом дороги.

Напомним, с 28 июля по 6 августа движение перекрыто на участке от ул. Адамюка до ул. Бассейной. С 8 августа до 12 августа перекроют участок по ул. Малой Красной в районе пересечения с ул. Бассейной, с 13 августа до 31 августа — на участке от ул. Бассейная до ул. Большая Красная.