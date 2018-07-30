Челябинские дорожники снова попались на укладке асфальта под дождем

29 июля жители Челябинска направили в городскую администрацию 18 сообщений о подтоплениях во дворах жилых домов. Как отметил глава города Евгений Тефтелев , ЧП из-за сильного ливня случились и в окраинных поселках, и в центре города, на улице Труда. Основной удар стихии пришелся на северо-запад города.

«Выпало 22 миллиметра осадков при норме 80 миллиметров в июле, — сообщил градоначальник журналистам. — ГУ МЧС по области заблаговременно выдавало прогноз. Кстати, и в ближайшую неделю вероятно повторение ливня. Что касается случаев подтопления, то ливневая канализация во многих случаях оказалась забита снесенным мусором».

Отдельно челябинцы возмущались замеченными случаями работы дорожной техники под проливным дождем. 30 июля на аппаратном совещании Евгению Тефтелеву и спикеру городской думы Станиславу Мошарову пожаловались на укладку асфальта в ливень во дворах домов по улице Шота Руставели, 37 и Свердловскому проспекту, 86. Мэр сначала заверил горожан и журналистов, что главный дорожный подрядчик челябинской администрации, ОАО «Южуралмост», работает с соблюдением регламента и укладка асфальта, например, на проспекте Ленина в ночное время — нормальное явление. Но быстро выяснилось, что случаи, о которых сообщают жители, имеют отношении к проекту партии «Единая Россия» «Городская среда». Напомним, весной 2018 года в Челябинске даже прошло голосование за самые значимые объекты, которые горожане хотели бы видеть благоустроенными.

Напомним, в 2017 году подобные скандалы уже имели место: во время сильного дождя рабочие подрядной организации раскатывали асфальт в Тракторозаводском районе города, разбирался с ними координатор партийного проекта Дмитрий Холод

«Асфальтирование дворов ведется под контролем районных администраций, в рамках программы «Городская среда», — подтвердил Станислав Мошаров. — У всех подрядчиков есть гарантийные обязательства. Если в течение трех лет в этих дворах что-то случится с покрытием — будут переделывать бесплатно».

Фото: Григорий Вэйсман