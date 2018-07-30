Незаконной признали реконструкцию ТЦ «Москва» в Иркутске

Такое решение принял Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, сообщает 27 июля пресс-служба мэрии. Собственника здания обязали в течение 30 дней демонтировать достроенные конструкции и восстановить нарушенную кровлю.

В прошлом году была проведена строительно-техническая экспертиза, которая доказала, что в здании проводили реконструкцию, что привело к изменению параметров торгового центра. Работы не соответствовали нормам и правилам, что повлияло на безопасность здания. В ноябре 2017 года Арбитражный суд Иркутской области вынес решение

В ноябре 2017 года Арбитражный суд Иркутской области вынес решение о незаконности реконструкции. Собственник обжаловал это решение, однако Четвертый арбитражный апелляционный суд признал решение первой инстанции законным. После чего владелец торгового центра обратился с жалобой в суд кассационной инстанции, но суд ее отклонил.