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Незаконной признали реконструкцию ТЦ «Москва» в Иркутске
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Незаконной признали реконструкцию ТЦ «Москва» в Иркутске 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Такое решение принял Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, сообщает 27 июля пресс-служба мэрии. Собственника здания обязали в течение 30 дней демонтировать достроенные конструкции и восстановить нарушенную кровлю.
В прошлом году была проведена строительно-техническая экспертиза, которая доказала, что в здании проводили реконструкцию, что привело к изменению параметров торгового центра. Работы не соответствовали нормам и правилам, что повлияло на безопасность здания. В ноябре 2017 года Арбитражный суд Иркутской области вынес решение
В ноябре 2017 года Арбитражный суд Иркутской области вынес решение о незаконности реконструкции. Собственник обжаловал это решение, однако Четвертый арбитражный апелляционный суд признал решение первой инстанции законным. После чего владелец торгового центра обратился с жалобой в суд кассационной инстанции, но суд ее отклонил.
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