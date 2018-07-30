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Полиция прикрыла игровой салон в Калуге
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Полиция прикрыла игровой салон в Калуге 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Подпольный игровой клуб находился в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома в Калуге. Происходящее внутри скрывали глухие оконные блоки и металлическая дверь, которая запиралась изнутри. Попасть в клуб можно было только по условному звонку. Посторонних туда не пускали. Игровое оборудование для азартных игр также было тщательно законспирировано. На первый взгляд программное обеспечение компьютеров позволяло использовать их только в бытовых целях. Однако во время обыска оперативники обнаружили вмонтированные в столы и скрытые фальшпанелями системные блоки, а под обшивкой потолка были спрятаны WI-FI роутеры и микросхемы. Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области, в отношении владельцев заведения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Санкция статьи предусматривает штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.
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