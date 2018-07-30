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Саратовец предложил привлечь саратовского министра к уголовной ответственности
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Саратовец предложил привлечь саратовского министра к уголовной ответственности 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Гражданский активист Сергей Пряников заявил о преступлении, которое, по его мнению, совершила глава комитета по тарифам Саратовской области Лариса Новикова. Заявление он сделал перед полицейскими, которые охраняли правопорядок при проведении коллективного пикета 29 июля у памятника Вавилову в Саратове, а более подробно свою позицию разъяснил корреспонденту ИА «Свободные новости».
Пряников напомнил, что обжаловал правовые акты гордумы Саратова, устанавливающие размеры нормативов за ЖКУ, и старые нормативы были признаны не соответствующими законодательству. Комитет государственного регулирования тарифов, по мнению активиста, должен был утвердить нормативы, а в результате его бездействия саратовцы были вынуждены платить больше. В происшествии он винит Новикову, которая возглавляет комитет с 2010 года.
«Разница, которую люди оплачивали все эти годы — это ее, в кавычках, заслуга. Вот это и есть преступление — бездействие на протяжении всех этих лет, неустановление новых нормативов взамен старых, которые фактически были незаконными и судом были признаны незаконными», — заявил Пряников.
На его заявление, сделанное в устной форме, полицейские не отреагировали.
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