Патриотический десант МВД Якутии водрузил флаг ведомства на безымянной господствующей высоте

Под эгидой МВД по Республике Саха (Якутия) стартовал проект «Патриотический десант», посвященный 300-летию российской полиции и 100-летию со Дня создания органов внутренних дел в Якутии. Идейными вдохновителями проекта являются члены республиканского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, которые при поддержке министра внутренних дел республики генерал-майора полиции Владимира Прокопенко , собрали команду из 24 человек, в состав которой вошли ветераны и действующие сотрудники ведомства, а также представители медицинских и медийных организаций. Команда совершила автопробег протяженностью около 700 км в сторону границы Томпонского и Оймяконского районов Якутии. По пути следования команда посетила четыре территориальных отделов органов внутренних дел, где были проведены встречи с личным составом и главами муниципальных образований. Решены конкретные служебные вопросы. Также команда возложила пять гирлянд к памятникам, воздвигнутым на месте гибели сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и государственных мужей, которые стояли у истоков создания милиции и правопорядка в Якутии. Также дань памяти была воздана жертвам ГУЛАГа на Колымской трассе трагически известной как «дорога смерти».

Затем участники автопробега достигли местности «Хаарчаан» между горных хребтов «Сунтар Хайата». Где из 24 членов команды были отобраны одиннадцать наиболее физически подготовленных и готовых к восхождению на безымянную господствующую высоту 2291 м для водружения на ней флагов МВД по Республике Саха (Якутия) и Совета ветеранов ОВД и ВВ республики.

27 июля группа из 11 полицейских и ветеранов, при содействии инструкторов республиканской «Службы Спасения» и Федерации спортивного туризма, преодолевая наледи и горные ручьи, прошла еще около 4 км до подножия безымянной высоты. Далее группа достигла высоты 2291 м и водрузила на ней ведомственные флаги.

Министр внутренних дел республики Владимир Прокопенко и председатель Совета ветеранов Василий Местников выразили уверенность в том, что подобные акции способствуют повышению имиджа сотрудников и ведомства в целом, закаляют дух, являются связующим звеном между поколениями сотрудников.

Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)