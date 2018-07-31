Капитальный ремонт проведут в здании отдела социальной защиты населения Академического района

В Академическом районе столицы будет капитально отремонтировано здание отдела социальной защиты населения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт здания отдела социальной защиты населения Академического района Москвы » по адресу: Нахимовский проспект, д. 46, Академический район, Юго-Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Как уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов , слова которого приводятся в сообщении, проект согласован Мосгосэкспертизой. «Ключевой задачей столичного правительства , реализуемой под предводительством мэра Москвы Сергея Собянина , остается социальная защита москвичей, направленная на улучшение и повышение качества предоставления услуг. Так, в ЮЗАО отремонтируют отдел социальной защиты населения, что существенно повысит не только комфорт посещения учреждения, но и условия труда специалистов соцзащиты», — подчеркнул В. Леонов.

В пресс-службе отметили, что отдел соцзащиты занимает часть подвального, а также первый и второй этажи многоквартирного восьмиэтажного дома, построенного в 1959 г. По проекту предусмотрены ремонтные работы, в том числе замена оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты и устройство дверей центрального входа, оборудованных системой автоматического открывания для безбарьерного доступа в здание маломобильных граждан. Также запроектирован частичный демонтаж существующих и возведение ненесущих перегородок, восстановление стен приямков с заменой покрытия и ремонт входных групп. Кроме того, капитальный ремонт предполагает установку новых внутренних дверных блоков и полную замену отделки помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения отдела социальной защиты населения.