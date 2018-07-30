Омским охотникам разрешили убить сотни лосей и косуль

Омской области в августе откроется сезон охоты. В министерстве природы Омской области завершили прием заявок для участия в жеребьевке по распределению разрешений на добычу лося, косули сибирской и кабана в общедоступных охотничьих угодьях Омской области. В соответствии с законом Омской области «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области» охотиться можно будет с 1 августа 2018 до 1 августа 2019 года.

— Подлежат изъятию 106 особей косули сибирской до года, 116 особей косули сибирской без подразделения по половому признаку (старше года), 64 самца косули сибирской во время гона, 13 особей лося до года, 48 особей лося без подразделения по половому признаку (старше года), 17 самцов лося во время гона, — отметили в ведомстве.