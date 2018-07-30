Ещё
Симоньян об обвинениях британских депутатов в адрес RT: раз в седьмой за этот год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Симоньян об обвинениях британских депутатов в адрес RT: раз в седьмой за этот год 

RT на русском 2 часа назад
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала британский доклад «Фейковые новости», который содержит ряд рекомендаций правительству по борьбе с дезинформацией.
При этом одна из глав документа посвящена «российскому влиянию в политических кампаниях», в частности телеканалу RT и агентству Sputnik.
«Британские депутаты обнаружили страшное: в 2016-м году твиты RT и Sputnik, критические по отношению к ЕС, охватили большую аудиторию, чем основные британские кампании за Брекзит. Май гад, это же вмешательство во внутриполитические институты Британии, решили парламентарии. И теперь требуют тщательного расследования. Раз в 7й, мне кажется, только за этот год», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
Доклад был выпущен комитетом по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании. В комитете отметили «антиевропейский настрой» деятельности RT и Sputnik, однако не уточнили, в чём конкретно он проявлялся.
Ранее в Twitter сообщили, что у компании нет доказательств «российского вмешательства» в референдум по брекситу. Также об отсутствии данных о «вмешательстве» сообщали в YouTube.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы в других государствах.
RT на русском: последние новости
В России ответили на критику главы МИД Украины закона о Дне принятия Крыма ЦБ сохранил ключевую ставку 7,25% годовых Стали известны дата и место похорон Войновича
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве135
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле258
Почему в Турции обижают россиянок300
Полеты через Москву резко подорожают47
Крымский мост покорил сердца украинцев264
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение