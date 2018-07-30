Симоньян об обвинениях британских депутатов в адрес RT: раз в седьмой за этот год

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала британский доклад «Фейковые новости», который содержит ряд рекомендаций правительству по борьбе с дезинформацией.

агентству Sputnik. При этом одна из глав документа посвящена «российскому влиянию в политических кампаниях», в частности телеканалу RT

«Британские депутаты обнаружили страшное: в 2016-м году твиты RT и Sputnik, критические по отношению к ЕС , охватили большую аудиторию, чем основные британские кампании за Брекзит. Май гад, это же вмешательство во внутриполитические институты Британии, решили парламентарии. И теперь требуют тщательного расследования. Раз в 7й, мне кажется, только за этот год», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Доклад был выпущен комитетом по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании . В комитете отметили «антиевропейский настрой» деятельности RT и Sputnik, однако не уточнили, в чём конкретно он проявлялся.

Ранее в Twitter сообщили, что у компании нет доказательств «российского вмешательства» в референдум по брекситу. Также об отсутствии данных о «вмешательстве» сообщали в YouTube.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы в других государствах.