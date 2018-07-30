«Нягань в сердце моем». Город готовится ко Дню рождения

Нягань готовится ко Дню рождения. Городу исполняется 33 года. 15 августа у фонтана на городской площади пройдет концерт «Нягань в сердце моем», 18 августа жители микрорайона Восточный смогут посетить концертно-развлекательную программу «В рябиновом цвете», посвященную открытию сквера.

Активные горожане и любители спорта смогут проверить свои силы на базе Центра «Патриот», став участниками традиционного экстремального забега «Стань героем».

30 августа жителей города приглашают в ЦКиД «Юность» на городское торжественное собрание и праздничный концерт «Город на заре». По данным ОТРК «Югра», 2 сентября в Нягани также пройдет народное гуляние с концертной программой и праздничным салютом.

Кроме того, в городе пройдет фестиваль хоровых направлений. У творческих коллективов города появится возможность выиграть денежную премию главы города в размере 200 тысяч рублей.