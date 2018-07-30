Уровень безработицы в Монголии сократился на 11,1 проц.

Улан-Батор , 30 июля / Синьхуа / — В январе-июне текущего года в Монголии зарегистрировано 25,8 тысяч безработных, сообщило в понедельник статистическое ведомство данной страны.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень безработицы в Монголии сократился на 11,1 проц.

Согласно данным Национального статистического комитета Монголии, уровень безработицы среди представителей возрастной группы от 15 до 34 лет оказался самым высоким, составив 56,5 проц.

За этот период в Монголии всего 9,8 тыс. человек устроились на новую работу через посредников из общего количества зарегистрированных безработных. —0—