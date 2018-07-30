«Кацап» или «москаль»: что на самом деле обиднее 

На Украине на протяжении нескольких столетий в обороте два прозвища для русских — «кацап» и «москаль». Какое из этих слов более обидное, и откуда вообще появились эти «термины»?
«Кацап»
Существует несколько версий прозвища «кацап». Этимология слова сводиться к понятиям «козел», «цап». Во время Русско-польской войны 1654—1667 года, когда в Московии солдаты носили бороды, украинские казаки подшучивали над ними и сравнивали с козлами, а так как в Украине козел — это цап, они говорили на русских — «как цап», или «кацап». Но правильность этой версии сомнительна потому, что в русском языке нет слова «цап», а в украинском — «как». Даль утверждал, что слово «коцап» — это курское и тульское название раскольников. Следуя данной версии, слово «кацап» стало употребляться населением Приднепровья в самой России, как обидное прозвище стороны русского церковного раскола. Распространение на территории Восточной Украины произошло лишь в XVIII веке. Согласно другому мнению, этимология данного выражения связана с тюркским словом, и означает «резник», «разбойник». Татары называли кассабами русских, так как они очень умело, обращались с оружием. Турки, которым удавалось избежать бердыша русских (огромный топор — секира), сравнивали их с мясниками на стамбульском базаре. Соответственно от турков это слово перешло к казакам, и отношение к «цапам» (козлам) не имеет.
«Москаль»
Украинское (и белорусское) население называло москалями всех солдат, служивших Российской империи, не зависимо от их национальности. Во время Русско-польской войны 1654-1667 года русские солдаты останавливались в домах местного населения (украинцев и белоруссов). Солдатам нравились местные девушки, но романы длились недолго. Так и родилось выражение «москалить» (мошенничать, мухлевать). Другая версия. Со времен образования Московии, таким словом называли людей данной территории (Москва — москваль). По истечению некоторого времени буква в перестала употребляться, в результате чего появилось слово «москаль». В словаре Бориса Гринченка (1908 году) есть такая расшифровка слова «москаль» — сорт льна, великоросс, солдат, сорт чеснока.