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КЖД сохранит дополнительные поезда до Балтийского моря из-за жары
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КЖД сохранит дополнительные поезда до Балтийского моря из-за жары 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Ранее МЧС предупредило гостей и жителей региона об аномально жаркой погоде. Для тех, кто решит охладиться на побережье Балтийского поря, и предназначены дополнительные поезда: с Северного вокзала они уйдут в Зеленоградск в 10:45 и 13:30, с Южного вокзала — в 12:40. «На Светлогорском направлении назначены три пары дополнительных поездов, которые также будут курсировать в режиме экспресса, с минимальным количеством остановок. Отправляться все дополнительные скоростные поезда будут с Северного вокзала Калининграда в 10:00, 12:00 и 14:05», — говорят в КЖД. Все рейсы, кроме первого поезда в Зеленоградск, будут обслужены электропоездами «Ласточка».
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