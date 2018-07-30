В психбольнице на Нагорной установят новые раковины и отремонтируют подъездные пути

Работы в лечебнице для душевнобольных завершат до 30 сентября

Самарская психиатрическая больница ищет подрядчика, который выполнит ремонтные работы в лечебном корпусе на Нагорной, 78. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Победитель торгов предоставит новые раковины из черного металла, душевые поддоны для ванной комнаты, приборы для контроля давления жидкостей и газов и пожарные шкафы. На эти цели собираются выделить 352 тысячи рублей, — сообщают в документах.

Также специалист лечебницы разместил заявку на ремонт автомобильных дорог на территории учреждения. Работы здесь выполнят с применением битума нефтяного дорожного, брусьев и асфальтобетонных смесей. Стоимость ремонта оценили в 631,8 тысячи рублей. Все работы завершат до 30 сентября.

После трагедии в «Зимней вишне» самарскую психбольницу попросили закрыть в целях пожарной безопасности. По словам начальника регионального ГУ МЧС Олега Бойко, пациентам нельзя круглосуточно находиться в трех отделениях больницы на Нагорной (11-е, 14-е и 19-е), а также в Потаповском пансионате для инвалидов «Психоневрологический интернат».