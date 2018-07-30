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В психбольнице на Нагорной установят новые раковины и отремонтируют подъездные пути
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В психбольнице на Нагорной установят новые раковины и отремонтируют подъездные пути 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Работы в лечебнице для душевнобольных завершат до 30 сентября
Самарская психиатрическая больница ищет подрядчика, который выполнит ремонтные работы в лечебном корпусе на Нагорной, 78. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— Победитель торгов предоставит новые раковины из черного металла, душевые поддоны для ванной комнаты, приборы для контроля давления жидкостей и газов и пожарные шкафы. На эти цели собираются выделить 352 тысячи рублей, — сообщают в документах.
Также специалист лечебницы разместил заявку на ремонт автомобильных дорог на территории учреждения. Работы здесь выполнят с применением битума нефтяного дорожного, брусьев и асфальтобетонных смесей. Стоимость ремонта оценили в 631,8 тысячи рублей. Все работы завершат до 30 сентября.
После трагедии в «Зимней вишне» самарскую психбольницу попросили закрыть в целях пожарной безопасности. По словам начальника регионального ГУ МЧС Олега Бойко, пациентам нельзя круглосуточно находиться в трех отделениях больницы на Нагорной (11-е, 14-е и 19-е), а также в Потаповском пансионате для инвалидов «Психоневрологический интернат».
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