Туристов приглашают в гастропутешествие в Волго-Ахтубинскую пойму

Сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» приглашают агротуристов на выходные в гастрономическое путешествие.

Как сообщает облкомприроды, в рамках популярного агроэкологического маршрута экскурсанты сначала отправятся к Лотосовому озеру, а затем на одно из самых интересных и современных крестьянско-фермерских хозяйств. Их ждет посещение птичьего и скотного двора, цветника, тепличного хозяйства, а также дегустация экологически чистой продукции. Вкусные деревенские молочные продукты и овощи можно приобрести здесь же по выгодной цене.

Для доставки организованных групп организован транспорт. Заявку на экскурсию можно оставить по телефону 8 (84479) 5-34-41 накануне выходных в дирекцию природного парка.