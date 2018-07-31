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Отряд кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга поредел на 8 человек
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Отряд кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга поредел на 8 человек 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Из предвыборной борьбы за кресло депутата гордумы Екатеринбурга выбыло восемь соискателей, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Как отмечено в отчёте горизбиркома столицы Урала за 30 июля, в регистрации отказано пяти претендентам. Ещё трое сами забрали документы, решив не участвовать в выборах. Большинство выбывших из предвыборной гонки — самовыдвиженцы. Есть также представители партий «Защитники Отечества», «Женский диалог» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
Стоит также отметить, что среди аутсайдеров — действующий депутат гордумы Екатеринбурга Михаил Гаранин. По нашей информации, он не предоставил в срок необходимые документы. При этом его участь может ждать ещё нескольких парламентариев, мечтающих о депутатском мандате в VII созыве. Всего на данный момент зарегистрировано 86 из 127 соискателей, подавших документы.
Напомним также, что выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября 2018 года.
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