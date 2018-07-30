Ещё
На выборах в думу Екатеринбурга произошел первый отказ в регистрации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выборах в думу Екатеринбурга произошел первый отказ в регистрации 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Избирком Екатеринбурга отказал в регистрации кандидату в городскую думу Роману Дубову. Это первый отказ в нынешней кампании, сообщается на официальном сайте комиссии.
Дубов — председатель ТСЖ ЖК «Аврора» — баллотировался в качестве самовыдвиженца по округу № 1 (Верх-Исетский район). Связаться с Дубовым корреспонденту «ФедералПресс» не удалось, председатель горизбиркома Илья Захаров отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость.
Сейчас в округе шесть зарегистрированных кандидатов: Вячеслав Коробков (ЛДПР), Иван Ревков («Справедливая Россия»), Ира Овчинникова («Единая Россия»), Руслан Дегтярев («Гражданская Платформа»), Иван Похвалитов («Яблоко») и Дмитрий Корепанов (Партия пенсионеров).
Седьмым кандидатом может стать Александра Николаева из КПРФ: решение по ее кандидатуре избирком еще не вынес.
«ФедералПресс» напоминает, что некоторые кандидаты выбыли из гонки ранее, так как не сдали в избирком нужные документы. В их числе оказался действующий депутат Михаил Гаранин.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Александр Ткачев рассказал о причинах своей отставки с поста министра сельского хозяйства Спикер самарской губдумы Виктор Сазонов подал в отставку после ареста сына Байкер Хирург рассказал, как побил Доренко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве136
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле258
Почему в Турции обижают россиянок300
Полеты через Москву резко подорожают47
Крымский мост покорил сердца украинцев265
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение