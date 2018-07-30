На выборах в думу Екатеринбурга произошел первый отказ в регистрации 

Избирком Екатеринбурга отказал в регистрации кандидату в городскую думу Роману Дубову. Это первый отказ в нынешней кампании, сообщается на официальном сайте комиссии.
Дубов — председатель ТСЖ ЖК «Аврора» — баллотировался в качестве самовыдвиженца по округу № 1 (Верх-Исетский район). Связаться с Дубовым корреспонденту «ФедералПресс» не удалось, председатель горизбиркома Илья Захаров отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость.
Сейчас в округе шесть зарегистрированных кандидатов: Вячеслав Коробков (ЛДПР), Иван Ревков («Справедливая Россия»), Ира Овчинникова («Единая Россия»), Руслан Дегтярев («Гражданская Платформа»), Иван Похвалитов («Яблоко») и Дмитрий Корепанов (Партия пенсионеров).
Седьмым кандидатом может стать Александра Николаева из КПРФ: решение по ее кандидатуре избирком еще не вынес.
«ФедералПресс» напоминает, что некоторые кандидаты выбыли из гонки ранее, так как не сдали в избирком нужные документы. В их числе оказался действующий депутат Михаил Гаранин.